भयावह सफर! त्रिवेंद्रम से दिल्ली जा रही Air India फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, कांग्रेस सांसद KC Venugopal समेत 100 यात्री थे सवार
(Photo Credits ANI)

Air India Flight Emergency Landing: रविवार शाम त्रिवेंद्रम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2455 को अचानक चेन्नई एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा. इस विमान में कई सांसद भी सफर कर रहे थे, जिनमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन केसी वेणुगोपाल शामिल थे. एयर इंडिया के मुताबिक, यह कदम संदिग्ध तकनीकी खराबी और रास्ते में मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए उठाया गया. सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस फ्लाइट को एक "भयावह सफर" करार दिया. उन्होंने लिखा कि यह यात्रा लगभग त्रासदी में बदलने वाली थी.

Air India फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

'दो घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा विमान'

वेणुगोपाल के अनुसार, उड़ान की शुरुआत ही देरी से हुई और टेकऑफ के तुरंत बाद विमान को असामान्य टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा. करीब एक घंटे बाद पायलट ने फ्लाइट सिग्नल में गड़बड़ी की जानकारी दी और विमान को चेन्नई डायवर्ट करने का फैसला किया.

उन्होंने दावा किया कि लगभग दो घंटे तक विमान हवा में चक्कर लगाता रहा और पहले लैंडिंग प्रयास के दौरान रनवे पर एक अन्य विमान होने की सूचना मिली. इस दौरान पायलट ने तुरंत विमान को ऊपर खींच लिया, जिससे सभी की जान बच गई. दूसरी कोशिश में फ्लाइट सुरक्षित उतरी. वेणुगोपाल ने कहा कि "हम कौशल और किस्मत दोनों से बचे हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा केवल किस्मत पर निर्भर नहीं होनी चाहिए". उन्होंने DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इस घटना की जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की.

एयर इंडिया ने दी प्रतिक्रिया

वहीं, एयर इंडिया ने सांसद के दावे पर जवाब देते हुए कहा कि लैंडिंग के पहले प्रयास में चेन्नई एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) की ओर से गो-अराउंड का निर्देश दिया गया था, लेकिन यह किसी अन्य विमान के कारण नहीं था. एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि पायलट ने मानक प्रक्रिया का पालन किया और पूरी उड़ान के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई.

एयर इंडिया ने यह भी बताया कि AI2455 एक एयरबस A320 विमान था, जो रात 8 बजे के बाद त्रिवेंद्रम से रवाना हुआ और करीब 10 बजकर 35 मिनट पर चेन्नई पहुंचा. वहां विमान की जांच की जा रही है और यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है.

यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल

हाल के दिनों में एयर इंडिया की कई उड़ानों में तकनीकी खामियों के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, एयरलाइन का कहना है कि ऐसी स्थितियों में तुरंत और सावधानीपूर्वक कदम उठाए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना टाली जा सके.