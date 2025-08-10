20 साल के Daniel Jackson ने बनाया अपना देश, खुद को घोषित किया 'Free Republic of Verdis' का राष्ट्रपति; नागरिकता के लिए लोग कर रहे आवेदन

Photo- @Asma_Muqadas__/X

Free Republic of Verdis: यूरोप में एक अनोखी और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 20 साल के डैनियल जैक्सन नाम के डिजिटल डिजाइनर ने खुद को 'फ्री रिपब्लिक ऑफ वेरडिस' का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले डैनियल ने यह कदम एक ऐसे भू-भाग पर उठाया है जो क्रोएशिया और सर्बिया के बीच डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है और वर्षों से विवादित सीमा के कारण किसी भी देश के कब्जे में नहीं था. करीब 125 एकड़ का यह इलाका अब उनके लिए एक नए राष्ट्र का आधार बन गया है.

कैसे बना दिया नया देश?

डैनियल ने किशोरावस्था में ही इस विचार को जन्म दिया था. मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने एक छोटे से प्रयोग के तौर पर अपने दोस्तों के साथ देश बनाने की योजना बनाई थी. धीरे-धीरे उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, झंडा डिजाइन किया और ऑनलाइन समान सोच रखने वाले लोगों से जुड़ना शुरू किया. 30 मई 2019 को उन्होंने औपचारिक रूप से वेरडिस की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी.

किस भाषा को दिया दर्जा

वेरडिस में अंग्रेजी, क्रोएशियन और सर्बियाई को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है. मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग किया जाता है. यहां का राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक चिन्ह वेरडिस की कैबिनेट द्वारा स्वीकृत है. यहां पासपोर्ट भी जारी किए जाते हैं, हालांकि ये अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए मान्य नहीं हैं. शुरुआत में सिर्फ चार सदस्य थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 400 से ज्यादा हो चुकी है, जिन्हें खास योग्यता और योगदान के आधार पर चुना गया है.

क्रोएशिया ने किया कड़ा विरोध

हालांकि, क्रोएशिया ने इस पहल का कड़ा विरोध किया है. डैनियल को कई बार गिरफ्तार किया गया और अक्टूबर 2023 में उन्हें देश से निष्कासित कर दिया गया. उन पर आजीवन प्रवेश प्रतिबंध भी लगा दिया गया. उनका आरोप है कि क्रोएशिया ने सीमा पर निगरानी कैमरे लगा दिए हैं ताकि सर्बिया की ओर से भी वेरडिस में दाखिल न हो सके.

सर्बिया ने रखा सकारात्मक रुख

इसके विपरीत, सर्बिया ने डैनियल के प्रयासों के प्रति ज्यादा सकारात्मक रुख अपनाया है. वह अक्सर बेलग्रेड जाते हैं और वहां उन्हें संभावित सहयोग के संकेत मिले हैं. डैनियल का कहना है कि उनका मकसद क्रोएशिया और सर्बिया दोनों से अच्छे रिश्ते रखना है, हालांकि अब तक क्रोएशिया की प्रतिक्रिया सख्त रही है.

पूरी तरह जंगलों से घिरा है वेरडिस

आज वेरडिस पूरी तरह से जंगलों से घिरा एक खाली इलाका है, लेकिन दुनिया भर से 15,000 से ज्यादा लोग यहां की नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं. डैनियल इसे सिर्फ एक मजाकिया प्रयास नहीं, बल्कि भविष्य की माइक्रो-गवर्नेंस का मॉडल मानते हैं.

स्थायी बस्ती बसाने का है सपना

डैनियल का सपना है कि एक दिन वे इस जमीन पर लौटकर एक स्थायी बस्ती बसाएं. उनका कहना है कि अगर यह सपना पूरा हुआ तो वे चुनाव कराएंगे और खुद राष्ट्रपति पद छोड़ देंगे. उनके लिए वेरडिस स्वतंत्रता, रचनात्मकता और कल्पना की ताकत का प्रतीक है.