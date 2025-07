Mumbai में नया ऑटो बुकिंग ऐप 'Yatri Mitra' लॉन्च; यात्रियों को मीटर रेट पर मिलेगी सुविधा, ड्राइवरों को नहीं देना होगा कमीशन

Mumbai Auto Booking App: मुंबई और ठाणे के लोगों के लिए अब ऑटो बुकिंग करना और भी आसान हो गया है. दरअसल, सेवा सारथी ऑटो रिक्शा टैक्सी एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन (SSATTU) और सॉफ्टवेयर कंपनी मेटाजेन लैब्स ने मिलकर एक नया ऑटो बुकिंग ऐप 'यात्री मित्र' लॉन्च किया है. यह ऐप खासतौर पर इसीलिए बनाया गया है ताकि यात्रियों को मीटर रेट पर ही ऑटो की सुविधा मिल सके. इसके साथ ही ड्राइवरों को भी बिना किसी कटौती के पूरा किराया सीधे मिले. यात्री मित्र ऐप फिलहाल बीटा वर्जन में लॉन्च किया गया है और अभी ड्राइवरों को प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है.

थाणे की आईटी कंपनी मेटाजेन लैब्स, जो काइजेन इन्फोटेक सॉल्यूशंस की सहायक कंपनी है, इस ऐप की मालिक है. काइजेन ने इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठाणे नगर निगम और गोडरेज ग्रुप जैसे बड़े क्लाइंट्स के लिए भी काम किया है.

📲 From shouting “Bhaiya!” to tapping “Book” #Yatri Mitra way! pic.twitter.com/rYUuHi2Pmo

— Yatri Mitra (@YatriMitra) July 16, 2025