Uppal Farm Girl Viral Video: वायरल हो रही हैं हरजिंदर कौर उप्पल, जानिए क्यों लोग कर रहे हैं इनके खेती स्टाइल की तारीफ़
हरजिंदर कौर उप्पल (फोटो: @harjinderkauruppal/Instagram)

उप्पल फार्म गर्ल" नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही महिला का असली नाम हरजिंदर कौर उप्पल है. वे एक युवा भारतीय महिला किसान हैं, जो अपने व्लॉग्स के जरिए खेती-बाड़ी, ट्रैक्टर चलाना, पशुपालन और ग्रामीण संस्कृति को खूबसूरती से प्रस्तुत करती हैं. उनकी पहचान एक प्रगतिशील महिला किसान के रूप में बन चुकी है जो परंपरागत कृषि को आधुनिक तकनीकों और डिजिटल माध्यमों से जोड़ रही हैं. हरजिंदर कौर के वीडियो आमतौर पर खेतों में काम करते हुए, फसल काटते, पशुओं की देखभाल करते या फिर ट्रैक्टर चलाते हुए होते हैं. उनका अंदाज सहज और देसी होता है, लेकिन साथ ही पेशेवर तरीके से फिल्माया गया होता है, जिससे उनके व्लॉग्स में एक आकर्षक विज़ुअल अपील होती है. यह भी पढ़ें: 'Chutia Community' of Assam: असम की 'चुटिया कम्युनिटी' क्या है? CM हिमंत बिस्वा सरमा की पोस्ट के बाद नेटिज़न्स ने नाम पर जताई हैरानी, जानिए इस प्राचीन समुदाय का इतिहास और महत्व

इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हरजिंदर कौर उप्पल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी. उनके वीडियो न सिर्फ भारत, बल्कि कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहने वाले पंजाबी प्रवासियों के बीच भी लोकप्रिय हैं. उनकी एक वायरल वीडियो, जिसमें वे पारंपरिक पंजाबी पोशाक में ट्रैक्टर चला रही थीं, ने लाखों व्यूज़ और शेयर बटोरे हैं.

हरजिंदर कौर उप्पल की पहचान क्यों है खास?

वह परंपरा और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं. उन्होंने दिखाया कि महिलाएं भी ट्रैक्टर चला सकती हैं, खेत संभाल सकती हैं और डिजिटल मंचों पर अपनी बात मजबूती से रख सकती हैं. उनका कंटेंट न सिर्फ मनोरंजन करता है, बल्कि प्रेरणा भी देता है – खासकर ग्रामीण भारत की युवतियों को.

एक नई डिजिटल किसान क्रांति की मिसाल

"उप्पल फार्म गर्ल" जैसे ट्रेंड हमें यह दिखाते हैं कि कैसे सोशल मीडिया और ग्रामीण भारत मिलकर एक नई सांस्कृतिक क्रांति को जन्म दे रहे हैं. हरजिंदर कौर उप्पल जैसी महिलाएं इस बदलाव की अग्रदूत बन रही हैं, जो अपनी जड़ों से जुड़ी हैं लेकिन नजरें भविष्य पर टिकी हुई हैं.

हरजिंदर कौर उप्पल कौन हैं? उप्पल फार्म गर्ल के पीछे का चेहरा..

रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए!

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण और भारत में खेती को नई परिभाषा देना..

खेतों से लेकर फ़ीड तक: कैसे वायरल हुआ उनका कंटेंट..

परंपरा और तकनीक का मेल: उनकी आधुनिक कृषि शैली..

जैसे-जैसे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय अपनी जड़ों से जुड़ने और टिकाऊ जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, हरजिंदर कौर उप्पल की सफलता कृषि-प्रसारण में बढ़ती रुचि को उजागर करती है. वह न केवल खेती में महिलाओं से जुड़ी रूढ़ियों को तोड़ती हैं, बल्कि यह भी साबित करती हैं कि खेती एक व्यवहार्य करियर और कहानी कहने का एक सशक्त मंच दोनों हो सकती है. अपनी बढ़ती लोकप्रियता के साथ, हरजिंदर किसानों की नई पीढ़ी को बदलाव, तकनीक और आत्म-अभिव्यक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित करती रहती हैं.