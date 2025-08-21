Punjabi Tractor Girl Viral Video: हरजिंदर कौर उप्पल उर्फ फार्म गर्ल का नया वीडियो हुआ वायरल, दिखी हरी-भरी फसलों की खूबसूरती

Green Fields (Photo Credits: harjinderkauruppal/Instagram)

Punjabi Tractor Girl Viral Video: उप्पल फार्म गर्ल (Uppal Farm Girl) के नाम से मशहूर हरजिंदर कौर उप्पल (Harjinder Kaur Uppal) एक बार फिर अपने नए इंस्टाग्राम रील से सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत रही हैं. इस वीडियो में वह अपने हरे-भरे खेतों के बीच, जबर, करम बराड़ और हुकम के ट्रेंडिंग पंजाबी ट्रैक ‘36’ पर थिरकती नजर आ रही हैं. उनके फॉलोअर्स उनकी फसलों की प्राकृतिक सुंदरता और कृषि जीवन शैली को गर्व के साथ दिखाने के उनके निरंतर प्रयासों की प्रशंसा कर रहे हैं. हरजिंदर कौर उप्पल ऑनलाइन सनसनी बन गई हैं और सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पर ‘पंजाबी गर्ल वायरल वीडियो लेटेस्ट’ (Punjabi Girl Viral Video Latest), ‘पंजाबी ट्रैक्टर गर्ल वायरल वीडियो’ (Punjabi Tractor Girl Viral Video), ‘ट्रैक्टर गर्ल वायरल वीडियो’ (Tractor Girl Viral Video), ‘उप्पल फार्म गर्ल वायरल वीडियो’ (Uppal Farm Girl Viral Video), ‘उप्पल फार्म गर्ल वायरल वीडियो ओरिजिनल’ (Uppal Farm Girl Viral Video Original) जैसे कीवर्ड्स की भरमार है.

'उप्पल फार्म वायरल वीडियो' से प्रसिद्ध, इस भारतीय व्लॉगर ने पारंपरिक खेती को आधुनिक स्पर्श के साथ मिलाकर ऑनलाइन अपनी एक अलग पहचान बनाई है. बुवाई और कटाई की झलकियां साझा करने से लेकर आत्मविश्वास से ट्रैक्टर चलाने तक, वह कई लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं, जो कृषि के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा करते हैं. उनकी रील्स केवल दृश्यों के बारे में ही नहीं हैं, बल्कि कड़ी मेहनत और नवाचार को जोड़ती कृषि पद्धतियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती हैं.

हरजिंदर कौर उप्पल उर्फ ​​उप्पल फार्म गर्ल का लेटेस्ट वायरल वीडियो देखें:

View this post on Instagram A post shared by Harjinder Kaur Uppal (@harjinderkauruppal)

हर पोस्ट के साथ, हरजिंदर कौर उप्पल एक ऐसी किसान के रूप में अपनी छवि को और मजबूत करती जा रही हैं जो जमीन से गहराई से जुड़ी होने के साथ-साथ डिजिटल ट्रेंड्स के साथ भी तालमेल बिठाती हैं. उनकी लोकप्रियता दर्शकों के बीच प्रामाणिक ग्रामीण सामग्री में बढ़ती रुचि को दर्शाती है, जहां वे अपनी मौलिकता और निरंतरता के लिए जानी जाती हैं. अपनी यात्रा को ईमानदारी से दर्ज करके, वे खेती का एक जाना-पहचाना चेहरा और पंजाब से बाहर भी प्रशंसित एक ऑनलाइन हस्ती बन गई हैं.