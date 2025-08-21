Uppal Farm Girl Viral Leaked Video Case: जालंधर में लड़की से रेप, नशीली चीज देकर वीडियो भी बनाया, पंजाब महिला आयोग ने दिए जांच के आदेश

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: X)

Uppal Farm Girl Viral Video: पंजाब (Punjab) के जालंधर (Jalandhar) से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक 19 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर रेप किया गया. आरोप है कि दो लोगों ने लड़की को पहले कोई नशीली चीज़ दी और फिर उसके साथ गलत काम किया. मामला यहीं नहीं रुका. आरोपियों ने इस घिनौनी हरकत का एक आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद अब पंजाब राज्य महिला आयोग (Punjab State Women Commission) ने इस मामले में दखल दिया है. आयोग ने खुद इस मामले पर ध्यान देते हुए इसे "गंभीर मामला" बताया है और पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की पहले ही इस मामले में शिकायत दर्ज करा चुकी है.

महिला आयोग ने जालंधर (ग्रामीण) के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) को एक चिट्ठी लिखी है. इसमें कहा गया है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) रैंक का कोई अधिकारी तुरंत इस मामले की जांच करे और 22 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपे.

आयोग ने साफ किया कि वह महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है और उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.