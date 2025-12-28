Thane Shocker: ठाणे के अंबरनाथ में 50 वर्षीय महिला की हत्या, पुलिस को मर्डर की आशंका
Thane Shocker: मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंबरनाथ में शनिवार शाम एक 50 वर्षीय महिला की अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया है. घटना लोकनगरी क्षेत्र में हुई. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, महिला को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गला दबाकर मार दिया. फिलहाल हमलावरों की पहचान और हत्या का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाया है.

शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज

शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान करने तथा महिला की मौत के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं. यह भी पढ़े:  मुंबई के वर्ली स्पा में खौफनाक मर्डर! मृतक वाघमारे ने ‘गजनी’ स्टाइल में शरीर पर गुदवाए थे 22 दुश्मनों के नाम

विरार में 25 साल की महिला की हत्या

इसी बीच, विरार में एक 35 वर्षीय महिला की घरेलू विवाद के चलते हत्या कर दी गई. शनिवार सुबह, उसके पति और साली ने उस पर हमला किया और धारदार हथियार से चोट पहुँचाई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला का नाम कल्पना सोनी है.