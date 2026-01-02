London Couple Sex Video: लंदन की एक Bus में कपल की शर्मनाक हरकत, चलती डबल-डेकर बस में सेक्स, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का फूटा गुस्सा

(Photo Credits (@UB1UB2)

London Couple Sex Video: यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जहां एक चलती बस (Sex in Bus) में एक जोड़े को सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकतें (Sex) करते हुए कैमरे में कैद किया गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नेटिज़न्स ने इसे "सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन" बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो फुटेज के अनुसार, यह घटना दिनदहाड़े यात्रियों से भरी एक बस में हुई.

चलती बस में कपल का शर्मनाक हरकत

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जोड़ा बस की ऊपरी मंजिल (upper deck) पर अन्य यात्रियों की मौजूदगी के बावजूद आपत्तिजनक स्थिति में है. वीडियो बनाने वाले यात्री और आसपास बैठे लोग इस व्यवहार से असहज नजर आए. जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर साझा की गई, इसे लाखों बार देखा गया और हजारों लोगों ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की.

कई उपयोगकर्ताओं ने इसे केवल "प्यार का प्रदर्शन" मानने से इनकार कर दिया और इसे "सार्वजनिक उत्पीड़न" (Public Harassment) की श्रेणी में रखने की वकालत की है.

देखें वीडियो

It was about to hit midnight on new years in London and these guys were stuck in traffic 😭😭 pic.twitter.com/od6mvnBimv — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) January 1, 2026

सार्वजनिक शालीनता पर कानूनी बहस

इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों पर नैतिक व्यवहार और कानून के पालन पर एक नई बहस छेड़ दी है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की हरकतें 'आउटरेजिंग पब्लिक डिसेंसी' (Outraging Public Decency) के तहत आती हैं, जो कि ब्रिटेन के कानून में एक दंडनीय अपराध है.

पुलिस वीडियो की जांच में जुटी

पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है कि वे वीडियो की प्रामाणिकता और घटना के समय की जांच कर रहे हैं.परिवहन अधिकारियों (Transport for London) ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा और गरिमा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

इंटरनेट पर लोग इस घटना को लेकर दो धड़ों में नहीं, बल्कि एक स्वर में निंदा कर रहे हैं। अधिकांश लोगों का तर्क है कि बसों का उपयोग बच्चे, बुजुर्ग और परिवार करते हैं, ऐसे में इस तरह का व्यवहार समाज के लिए असुरक्षित वातावरण पैदा करता है।

एक उपयोगकर्ता ने लिखा, "यह प्यार नहीं बल्कि बेशर्मी है. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।" वहीं, अन्य लोगों ने बस ऑपरेटरों से सुरक्षा कैमरे और निगरानी बढ़ाने की अपील की है.

सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते मामले

पिछले कुछ महीनों में लंदन और अन्य बड़े शहरों के सार्वजनिक परिवहन में इस तरह की अवांछित घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। प्रशासन लगातार यात्रियों से अपील कर रहा है कि वे ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट तुरंत 'ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस' को करें। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के युग में ऐसी घटनाएं तेजी से सामने तो आ रही हैं, लेकिन इन पर लगाम लगाने के लिए सख्त ऑन-स्पॉट कार्रवाई की आवश्यकता है.