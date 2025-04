Indian Startup Row: 'हमें और ऊंचा सोचना होगा...': boAt के को-फाउंडर Aman Gupta ने Piyush Goyal का किया समर्थन, स्टार्टअप्स को लेकर छिड़ी बहस पर दी प्रतिक्रिया

Aman Gupta Appreciated Piyush Goyal: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के स्टार्टअप पर दिए बयान को लेकर कई बड़े उद्यमी और बिजनेस लीडर्स नाराजगी जता रहे हैं, वहीं boAt के को-फाउंडर अमन गुप्ता ने उनका समर्थन किया है. अमन गुप्ता ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, ''मंत्री पीयूष गोयल स्टार्टअप फाउंडर्स के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि भारत और ऊंची उड़ान भरे. मैं खुद स्टार्टअप महाकुंभ में मौजूद था और मैंने उनका पूरा भाषण सुना. वे सिर्फ इतना कह रहे थे कि भारत ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अगर हमें दुनिया का नेतृत्व करना है तो हमें और ऊंचा सोचना होगा."

It’s not every day that the government asks founders to dream bigger.

But at Startup Mahakumbh, that’s exactly what happened. I was there. I heard the full speech. Hon. Minister @PiyushGoyal Ji isn’t against founders. He believes in us.His point was simple: India has come far,… pic.twitter.com/bA4ontAz1M

— Aman Gupta (@amangupta0303) April 6, 2025