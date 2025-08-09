Raksha Bandhan 2025: रंगों की भी भाषा होती है! जाने किस रंग की राखी आपके भाई के लिए शुभता का प्रतीक हो सकती है!

(Photo : X)

इन दिनों बाजार खूबसूरत डिजाइनों वाली रंग-बिरंगी राखियों से सजा-पटा है. बहनें अपने प्रिय भाई की पसंद के अनुरूप राखी खरीद रही हैं, ताकि रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त पर वे अपने भाई को राखी बांधकर ईश्वर से उसके लिए मंगल कामना कर सके. कुछ ऐसी बहनें भी हैं, जो रंगों की शुभता के अनुरूप राखियां खरीदती हैं, क्योंकि हर रंग की राखी की अपनी गुणवत्ता होती है, अपनी विशेषता होती है. आज हम बात करेंगे ज्योतिष गणनाओं के अनुरूप बनी राखियों की, विशेषकर रंगों की कि किस रंग की राखी आपके भाई की कलाई में बंधने के बाद उसे क्या प्रतिफल प्राप्त हो सकता है.

लाल राखी: यह राखी के सबसे लोकप्रिय रंगों में एक है. जहां तक इसके गुणों की बात है, तो लाल रंग प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है, और हिंदू संस्कृति में इसे बेहद भाग्यशाली रंग माना जाता है. यही वजह है कि अधिकांश मौली राखियां इसी रंग की होती है. मान्यता है कि यह रंग जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है.

पीली राखीः पीला रंग जीवंतता और सकारात्मकता का प्रतीक है, ठीक खिली हुई धूप की तरह. पीली राखी सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान और खुशियों का प्रसार करती है. बहनें अपने भाइयों को खुशी, सौभाग्य और सफलता की कामना के लिए पीली राखी बांध सकती हैं. इसके साथ ही भाई को तिलक लगाने के लिए रोली के साथ पीला अक्षत जरूर प्रयोग करें.

हरी राखी: क्या आप प्रकृति प्रेमी हैं? समझ लें, हरा रंग विकास, सद्भाव और नई शुरुआत का प्रतीक है. आपका भाई कोई नया व्यवसाय कर रहा है, या नये जॉब से जुड़ रहा है, या कॉलेज में प्रवेश ले रहा है, या उसकी अभी-अभी शादी हुई है, तो उसके खुशहाल जीवन में हरी राखी संजीवनी साबित हो सकती है.

नीली राखी: नीला रंग हमें नीला समुद्र और नीला आकाश और उससे मिलने वाली शांति, ज्ञान और गहरे विश्वास की याद दिलाता है. नीली राखी भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी है और भाईचारे की शक्ति का प्रतीक है. ये तत्व भाई-बहन के बंधन से मेल खाते हैं, इसलिए नीली राखी आपके और आपके भाई के साथ अपने अटूट बंधन को व्यक्त करता है, जो कई गहरी बातों, साझा रहस्यों और वफादारी पर आधारित है.

बैंगनी राखी: बैंगनी रंग विलासिता का प्रतीक होता है, साथ ही आध्यात्मिकता से भी जुड़ा है. बैंगनी रंग की राखी अनोखी मगर बहुत सुंदर होती है. हाल ही में बैंगनी रंग एक ट्रेंडिंग रंग बन गया है. दूर-दूर रहने वाले भाई-बहनों के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है, जिससे उन्हें अनोखा और खास महसूस हो.

नारंगी राखी: नारंगी रंग ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और रचनात्मकता का प्रतीक होता है. नारंगी रंग की राखी उन भाइयों के लिए एकदम उपयुक्त है, जो साहसिक और निडर भरा जीवन जीते हैं. उनके उत्साह का जश्न मनाने और उन्हें किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नारंगी रंग की राखी शुभता का प्रतीक साबित हो सकती है.