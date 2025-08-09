Raksha Bandhan 2025: बॉलीवुड के लोकप्रिय ऑन-स्क्रीन भाई-बहन! जिन्होंने परदे पर भाई-बहन के अनोखे रिश्ते को जिंदादिली से जीया!

प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Generated by AI)

आज देश भर में रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है. रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेहिल संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने वाला पर्व है. भारत में भाई-बहन के बीच एक अनूठा और मजबूत बंधन होता है, जो विदेशों में कम ही देखने को मिलता है, और जो बचपन से शुरू होता है और ताउम्र चलता है. यहां हम बात करेंगे बॉलीवुड की चार ऑनस्क्रीन लोकप्रिय भाई-बहन की जोड़ियों की, जिन्होंने सेल्युलाइड पर भाई-बहन के अनोखे रिश्ते को बड़ी जिंदादिली से जीया है.

आलिया भट्ट और वेदांग रैना

फिल्म ‘जिगरा’ आलिया भट्ट के बेमिशाल अभिनय के लिए जानी जाती है. इस फिल्म में भाई-बहन के अनमोल रिश्ते को दर्शाने की कोशिश की गई है. बहन सत्या अपने छोटे भाई अंकुर के लिए किस हद तक जा सकती है, यही फिल्म की मूल कहानी है. मूवी में वेदांग रैना ने बागी और बेपरवाह भाई अंकुर की भूमिका निभाई है, जबकि बड़ी बहन सत्या का किरदार आलिया भट्ट ने बड़े इमोशनल और ऊर्जा से भरपूर किरदार जीया है. वह अंकुर के लिए एक ऐसा कवच बन जाती है, जिसे भेद पाना किसी के लिए भी असंभव होता है. बलिदान, प्यार और जुनून से भरा यह रिश्ता सिखाता है कि भाई-बहन का प्यार, कभी-कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है. आलिया का मानना है कि जो किरदार उसने जीया है, हमारी निजी जिंदगी में पूजा (भट्ट) ने मेरे लिए जीया है.

प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह

जोया अख्तर निर्देशित फिल्म ‘दिल धड़कने दो’ में प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार रणवीर सिंह (कबीर मेहरा) की बहन आयशा मेहरा का किरदार निभाया है. प्रियंका का किरदार आयशा मेहरा जहां शांत, महत्वाकांक्षी और मजबूत मनोबल वाली सफल व्यवसायी है, वहीं कबीर यानी रणवीर सिंह लापरवाह, मजाकिया मगर जिंदादिल युवक है. इन दोनों ने भाई-बहन के एक ऐसे रिश्ते को जीया है, जिसमें दोस्ती, समझदारी और बगावत सभी कुछ नजर है. फिल्म में, दोनों भाई-बहन अपने-अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं और एक-दूसरे को समझने और समर्थन करने के लिए संघर्ष करते हैं

विद्या बालन-कार्तिक आर्यन भाई-बहन के रहस्यमयी रिश्ता

भूल-भुलैया-3 में भाई बहन के बीच एक रहस्यमयी रिश्ता देखने को मिलता है.

इस हॉरर-थ्रिलर में मंजुलिका के रूप में विद्या बालन की वापसी और कार्तिक आर्यन के साथ उनका नया भाई-बहन का रिश्ता एक रहस्यमयी और इमोशनल ग्राफ तैयार करता है. फिल्म में दोनों के बीच की बॉन्डिंग अतीत के जख्म, यादों और छुपी हुई सच्चाइयों से भरी हुई है. ऐसे में फिल्म का सुपरनैचुरल एंगल इस सिब्लिंग डायनामिक को और भी दिलचस्प बनाता है.

कियारा आडवाणी-मनीष पॉल

विवाह के शोर-शराबे, मस्ती और पारिवारिक ताने-बाने में बुनी फिल्म ‘जुग-जुग जीयो’ में मनीष पॉल जहां चंचल और शरारती किरदार में दिखते हैं, वहीं कियारा शांत एवं गंभीर बहन की भूमिका में. दोनों के बीच की नोक-झोंक एक दूसरे के सुख-दुख में बिना कहे साथ खड़े रहने वाले भाई बहन की बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिलती है. एक इंटरव्यू में कियारा ने कहा भी था कि जुग जुग जीयों करते हुए मुझे मनीष में बार-बार मिशाल (रियल भाई) नजर आ जाता था.