PM मोदी ने नन्ही बहनों से बंधवाई राखी, ब्रह्माकुमारी बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन का पर्व, देखें तस्वीरें

पीएम मोदी ने स्कूली छात्राओं और ब्रह्माकुमारी बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया (Photo : X)

नई दिल्ली: रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में भाई-बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सरकारी आवास पर राखी बंधवाई और इस पवित्र त्योहार को मनाया. यह उत्सव शनिवार को दिल्ली के 7, लोक कल्याण मार्ग पर हुआ, जहाँ का माहौल खुशी और अपनेपन से भरा हुआ था.

इस बार प्रधानमंत्री को राखी बांधने के लिए खास मेहमान आए थे. इनमें स्कूल की छोटी-छोटी बच्चियां और ब्रह्माकुमारी संस्था की बहनें शामिल थीं. स्कूल यूनिफॉर्म में आई नन्ही-नन्ही बच्चियों ने जब पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी तो यह पल देखने लायक था. प्रधानमंत्री ने भी बच्चों के साथ बहुत प्यार से बात की और उनके साथ कई तस्वीरें खिंचवाईं. इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री और बच्चों के बीच की खुशी साफ झलक रही है.

स्कूल की बच्चियों के अलावा, आध्यात्मिक संस्था ब्रह्माकुमारी की दीदी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं.इस कार्यक्रम से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी थी.