Gold Buying Tips: दशहरा-दीवाली पर सोना खरीदते समय इन 8 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा नुकसान

Gold Buying Checklist For Dussehra And Diwali 2025

Tips For Buying Gold: सोने की अपनी एक अलग ही पहचान है. चाहे वह आपकी माँ से मिला भारी हार हो या दिवाली पर खरीदी गई नई नाजुक चेन, सोना सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि भावना, परंपरा और निवेश का संगम है. सोने की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद, हर कोई इस त्यौहारी सीजन में घर में सोना लाने के लिए उत्सुक रहता है. नए या पुराने निवेशकों के लिए सोना समृद्धि और शुभ अवसरों का प्रतीक माना जाता है, खासकर नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे अवसरों पर.

हालांकि, शोरूम या अपने पसंदीदा ज्वैलर की दुकान पर जाने से पहले यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपका निवेश स्मार्ट और पूरी जानकारी के साथ हो. निवेश के समय चेकलिस्ट का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है. चेकलिस्ट निवेशकों को सही निर्णय लेने और अपने निवेश को सुरक्षित रखने में मदद करती है, ताकि त्योहारों पर किया गया निवेश न केवल पारंपरिक रूप से शुभ हो बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभकारी साबित हो.

नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के लिए सोने की खरीद की चेकलिस्ट

शुद्धता की जाँच करें (Check The Purity)

सोने की शुद्धता को कैरेट (K) में मापा जाता है. 24K सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, जिसमें लगभग 99.9% शुद्धता होती है. आम तौर पर ज्यादातर आभूषण 22K के होते हैं, जबकि केवल सोने के सिक्के और गोल्ड बिस्किट्स 24K के होते हैं. निवेश या त्योहारों के अवसर पर सोना खरीदते समय शुद्धता पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, ताकि आपका निवेश सुरक्षित और मूल्यवान साबित हो.

हॉलमार्क (Hallmark)

हॉलमार्केड सोने पर पाँच मुख्य निशान होते हैं, जिनमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (Bureau Of Indian Standards) का लोगो (Logo), कैरेट में सोने की शुद्धता, और एक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर शामिल होता है. यह सुनिश्चित करता है, कि सोना प्रमाणित और भरोसेमंद है. निवेश या त्यौहारों के लिए सोना खरीदते समय कभी भी बिना हॉलमार्क वाला सोना न खरीदें, क्योंकि यह आपकी सुरक्षा और निवेश की वैधता के लिए जोखिम भरा हो सकता है.

आज का सोने का रेट (Always Check Todays Gold Rate)

सोने की कीमतें रोज बदलती रहती हैं, इसलिए दुकान पर जाने से पहले अपने शहर में 22K और 24K सोने की वर्तमान कीमत जान लेना बहुत जरूरी है. इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं, कि आपको सोने के लिए अधिक भुगतान न करना पड़े और आपका निवेश सही और फायदेमंद रहे.

मेकिंग चार्जेस (Making Charges)

मेकिंग चार्जेस सोने के आभूषण को डिजाइन करने की श्रम लागत होती है. जटिल और डिज़ाइनयुक्त आभूषण पर यह शुल्क अधिक लगता है. यह चार्ज प्रति ग्राम या सोने के मूल्य का प्रतिशत हो सकता है. त्योहारों के दौरान कई ज्वैलर्स मेकिंग चार्जेस पर छूट या मोलभाव भी करते हैं, इसलिए सोना खरीदते समय इसे ध्यान में रखना आवश्यक है.

वेस्टेज चार्जेस (Wastage Charges)

कुछ ज्वैलर्स सोने के निर्माण के दौरान छोटे नुकसान के लिए अलग से शुल्क लेते हैं. यह शुल्क मेकिंग चार्जेस में शामिल है या अलग है, यह खरीदने से पहले पूछना बेहद जरूरी है. इससे आपको कुल लागत का सही अनुमान रहेगा और आप अधिक भुगतान से बच सकते हैं.

जीएसटी चार्जेस (GST Charges)

सोने की खरीद पर 3% जीएसटी लागू होता है. उदाहरण के तौर पर, यदि आप 1,00,000 रुपये का सोना खरीदते हैं, तो 3,000 रुपये आपको जीएसटी देना होगा. यह दर सभी प्रकार के सोने—सिक्के, बार और ज्वैलरी—पर समान रूप से लागू होती है. जीएसटी का सही हिसाब रखना आपके निवेश की कुल लागत समझने के लिए बेहद जरूरी है.

बाय-बैक पॉलिसी (Buy-Back Policy)

यदि आप भविष्य में अपना पुराना सोना नए आभूषण में बदलना चाहते हैं, या बेचना चाहते हैं, तो बाय-बैक पॉलिसी को समझना बेहद जरूरी है. खरीदते समय यह पता कर लें कि सेल्स के समय मेकिंग चार्जेस में कोई कटौती होगी या नहीं. यह जानकारी आपके निवेश को सुरक्षित और भविष्य में लाभकारी बनाने में मदद करती है.

डिटेल्ड बिल

सोने की खरीद पर बिल में सभी जरूरी डिटेल्स स्पष्ट रूप से दर्ज होना बहुत महत्वपूर्ण है. इसमें सोने की शुद्धता (कैरट और फाइनेंस), वजन, मेकिंग चार्जेस, जीएसटी और एचयूआईडी नंबर जैसी जानकारियाँ शामिल होनी चाहिए. यह बिल न केवल आपके वर्तमान निवेश का प्रमाण है, बल्कि भविष्य में किसी भी एक्सचेंज या बिक्री के समय भी आवश्यक साबित होता है. इसलिए, बिल लेते समय इन सभी जानकारियों की सही तरीके से मौजूदगी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, ताकि आपका निवेश सुरक्षित और पारदर्शी रहे.

आज का सोने का रेट (Gold Price Today)

आज 22K सोने की कीमत लगभग 10,383 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि 24K सोने की कीमत 11,325 रुपये प्रति ग्राम के आसपास है. ध्यान रहे कि ये कीमतें रोज़ाना बाजार के अनुसार बदलती रहती हैं, इसलिए सोना खरीदने से पहले अपने शहर या ज्वैलर के अनुसार ताज़ा रेट अवश्य चेक करें.