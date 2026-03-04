मुंबई में सचिन के बेटे Arjun Tendulkar-Saaniya की शादी को लेकर मेहंदी सेरेमनी, संगीत में सजा सितारों का जमावड़ा, तेंदुलकर परिवार का दिखा रॉयल अंदाज; देखें VIDEO

(Photo Credits ANI)

Arjun Tendulkar-Saaniya Mehendi Ceremony: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के घर इन दिनों शहनाइयों की गूंज है. सचिन के बेटे और क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर कल, 5 मार्च 2026 को अपनी मंगेतर सानिया चंडोक के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं. इससे पहले मंगलवार (3 मार्च) की शाम मुंबई में भव्य मेहंदी और संगीत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खेल और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की.

पारंपरिक परिधानों में छाया तेंदुलकर परिवार

इस खास मौके पर तेंदुलकर परिवार का लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. सचिन तेंदुलकर हरे रंग के सिल्क कुर्ते और प्रिंटेड जैकेट में बेहद प्रभावशाली नजर आए. उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर ने गहरे नीले रंग का शरारा सूट पहना था, जबकि बेटी सारा तेंदुलकर गुलाबी रंग के भारी कढ़ाई वाले लहंगे में बेहद खूबसूरत दिख रही थीं. दूल्हे राजा अर्जुन तेंदुलकर भी बेज रंग के बंदगला सूट में अपनी मंगेतर सानिया के साथ कैमरे को पोज देते नजर आए. सानिया चंडोक ने इस शाम के लिए सिल्वर-ग्रे रंग का चमकदार लहंगा चुना था. यह भी पढ़े: Arjun Tendulkar Engagement: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की हुई सगाई, जानें कौन हैं होने वाली मंगेतर

बेटे की शादी में तेंदुलकर परिवार का दिखा रॉयल अंदाज

#WATCH | Mumbai: Cricket legend Sachin Tendulkar, along with his family, poses for a photo at the mehendi and sangeet ceremony of Arjun Tendulkar-Saaniya Chandhok. The couple will tie the knot on March 5. (03.03.2026) pic.twitter.com/KbjS4wWxa6 — ANI (@ANI) March 4, 2026

दिग्गज क्रिकेटरों और राजनेताओं की मौजूदगी

संगीत समारोह में भारतीय क्रिकेट के कई पुराने साथी और दिग्गज खिलाड़ी अपने परिवारों के साथ पहुंचे. मेहमानों की सूची में युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, इरफान पठान और रवि शास्त्री जैसे नाम शामिल थे. इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे भी सपरिवार इस खुशी के मौके पर आशीर्वाद देने पहुंचे. सुरक्षा कारणों से समारोह को काफी निजी रखा गया है, फिर भी बाहर खड़े मीडियाकर्मियों के लिए परिवार ने एक साथ आकर तस्वीरें खिंचवाईं.

कौन हैं सानिया चंडोक?

अर्जुन तेंदुलकर की होने वाली पत्नी सानिया चंडोक मुंबई के एक प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वह मशहूर उद्योगपति और 'ग्रविस ग्रुप' (Graviss Group) के चेयरमैन रवि घई की पोती हैं. सानिया खुद भी एक सफल उद्यमी हैं और मुंबई में 'मिस्टर पॉज' (Mr. Paws) नाम से एक लग्जरी पेट स्पा चलाती हैं. उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और वह सारा तेंदुलकर की करीबी दोस्त भी रही हैं.

5 मार्च को होगा मुख्य विवाह समारोह

शादी की मुख्य रस्में 5 मार्च को दक्षिण मुंबई के एक आलीशान होटल या निजी आवास पर आयोजित की जाएंगी. इससे पहले फरवरी में रिलायंस ग्रुप के जामनगर स्थित आवास पर भी अंबानी परिवार द्वारा एक भव्य प्री-वेडिंग पूजा आयोजित की गई थी. सचिन तेंदुलकर ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली जाकर इस विवाह का निमंत्रण दिया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि कल का मुख्य समारोह बेहद हाई-प्रोफाइल रहने वाला है.