Arjun Tendulkar Engagement: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की हुई सगाई, जानें कौन हैं होने वाली मंगेतर
अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sachin Tendulkar's Son Arjun Gets Engaged To Saaniya Chandok: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो गई है. अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंडोक से हुई है. सानिया चंडोक बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक बचपन के दोस्त हैं. सानिया चंडोक के पिता रवि घई सचिन तेंदुलकर के दोस्त भी हैं. सगाई समारोह में दोनों परिवारों के करीबी सदस्य और कुछ दोस्त ही शामिल हुए. सानिया चंडोक का परिवार मुंबई के जाने-माने बिजनेसमैन का परिवार है.

