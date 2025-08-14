Arjun Tendulkar Engagement: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की हुई सगाई, जानें कौन हैं होने वाली मंगेतर

Sachin Tendulkar's Son Arjun Gets Engaged To Saaniya Chandok: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो गई है. अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंडोक से हुई है. सानिया चंडोक बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक बचपन के दोस्त हैं. सानिया चंडोक के पिता रवि घई सचिन तेंदुलकर के दोस्त भी हैं. सगाई समारोह में दोनों परिवारों के करीबी सदस्य और कुछ दोस्त ही शामिल हुए. सानिया चंडोक का परिवार मुंबई के जाने-माने बिजनेसमैन का परिवार है.
अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंडोक से हुई:
#CrickIt | Arjun Tendulkar, son of former India cricketer Sachin Tendulkar, got engaged to Saaniya Chandok, granddaughter of Mumbai businessman Ravi Ghai, according to a media report. The intimate ceremony was attended only by close family and friends.
More details:… pic.twitter.com/XqxpO4v9fX
