Bihar Shocker: बिल्ली का 'निवास प्रमाण पत्र बनवाने' का आवेदन, सरकारी सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश; केस दर्ज

Bihar Fake Residence Certificate: बिहार के रोहतास जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यहां एक बिल्ली के नाम पर निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर दिया गया. आवेदन में नाम 'कैट कुमार', पिता का नाम 'कैटी बॉस' और मां का नाम 'कटिया देवी' लिखा था. खास बात यह थी कि इसमें अपलोड की गई फोटो भी बिल्ली की थी. यह आवेदन राज्य के RTPS पोर्टल पर 29 जुलाई 2025 को अपलोड किया गया था. पते में रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड के एक गांव का जिक्र था और उद्देश्य के तौर पर 'पढ़ाई' लिखा था.

जब यह आवेदन राजस्व कर्मचारी के पास जांच के लिए पहुंचा तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है. नाम से लेकर फोटो तक, सब कुछ गलत पाया गया.

बिल्ली ‘कैट कुमार’ के नाम पर निवास प्रमाण पत्र के लिए अर्जी

बिहार को बदनाम करने की कोशिश

जांच में सामने आया कि यह हरकत सरकारी सिस्टम का मजाक उड़ाने और ऑनलाइन सेवा का गलत इस्तेमाल करने के लिए की गई थी. नासरीगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. अब साइबर सेल इस बात का पता लगाने में जुटी है कि किस मोबाइल नंबर और IP एड्रेस से यह आवेदन भेजा गया था.

पहले भी आ चुके हैं ऐसे कई मामले

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले भी बिहार में कई फर्जी आवेदन वायरल हो चुके हैं. कहीं ‘डॉग बाबू’ के नाम से प्रमाण पत्र जारी हुआ, तो कहीं ‘सोनालिका ट्रैक्टर’ के नाम से अर्जी दी गई. यहां तक कि ‘भगवान श्रीराम’ और ‘कौआ’ के नाम से भी आवेदन डालने के मामले सामने आ चुके हैं. इन घटनाओं ने ऑनलाइन प्रमाण पत्र सिस्टम की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

राजनीतिक दलों ने उठाया सवाल

राजनीतिक दलों ने भी इस पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर बिल्लियों और कुत्तों के नाम पर सरकारी कागज बन सकते हैं, तो सिस्टम की विश्वसनीयता पर भरोसा करना मुश्किल है. प्रशासन ने सभी विभागीय कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी आवेदन को मंजूरी देने से पहले पूरी जांच की जाए, वरना जिम्मेदारी तय होगी.

सोशल मीडिया पर बन रहे मीम्स

सोशल मीडिया पर ‘कैट कुमार’ का मामला खूब वायरल हो रहा है. लोग तरह-तरह के मीम और चुटकुले शेयर कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि अगला नंबर ‘बिल्ली मौसी’ का राशन कार्ड बनवाने का है. फिलहाल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.