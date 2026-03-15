New Zealand Women vs South Africa Women, 1st T20I Live Streaming In India: न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आज खेला जाएगा पहला टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

New Zealand Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, 1st T20I Live Streaming And Telecast Details: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 15 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड महिला टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत हासिल करना चाहेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम सीरीज की शानदार शुरुआत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) कर रही हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कमान लौरा वोलवार्ट (Laura Wolvaardt) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: New Zealand vs South Africa, 1st T20I Match Stats And Preview: पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत से शुरुआत करना चाहेगा न्यूजीलैंड, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू
न्यूजीलैंड महिला टीम इस समय आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग में चौथे स्थान पर है और उनकी रेटिंग 254 है. हाल ही में न्यूजीलैंड महिला टीम ने जिम्बाब्वे महिला टीम के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से जीतकर शानदार फॉर्म दिखाई थी. टीम की कप्तान अमेलिया केर के अलावा जेस केर, इज़ाबेला गेज़ और ब्रुक हॉलिडे जैसे खिलाड़ी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं.
वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग में पांचवें स्थान पर है और उनकी रेटिंग 241 है. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने हाल ही में पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. टीम में ऐनीके बॉश, मारीज़ान कैप, एनेरी डर्कसेन और लौरा वोलवार्ट जैसे कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं.
न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ W vs SA W T20I Head To Head Record)
न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इनमें न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है.
कुल मैच: 17
न्यूजीलैंड महिला की जीत: 12
दक्षिण अफ्रीका महिला की जीत: 4
टाई / नो रिजल्ट: 1
न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच पहला टी20 कब और कहां खेला जाएगा? (NZ W vs SA W 1st T20I Date And Venue)
न्यूजीलैंड महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला आज बे ओवल, माउंट माउंगानुई में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 बजे से शुरू होगा.
भारत में न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मुकाबले का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (NZ W vs SA W 1st T20I Live TV Channel Telecast In India)
इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) के टीवी चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.
न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch NZ W vs SA W 1st T20I Live Streaming In India)
न्यूजीलैंड महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग FanCode, SonyLIV और Prime Video ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ W vs SA W 1st T20I Playing Prediction)
न्यूजीलैंड महिला: अमेलिया केर (कप्तान), पॉली इंग्लिस (विकेटकीपर), सुज़ी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इज़ी शार्प, जेस केर, नेंसी पटेल, रोजमेरी मेयर, ब्री इलिंग.
दक्षिण अफ्रीका महिला: लौरा वोलवार्ट (कप्तान), सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लूस, डेन वैन नीकरक, नादिन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसेन, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलेलेको मलाबा, क्लो ट्रायन.
