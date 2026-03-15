New Zealand Women vs South Africa Women, 1st T20I Prediction: पहले टी20 में जीत से शुरुआत करना चाहेगी न्यूजीलैंड महिला, मुकाबले से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, 1st T20I Match Winner Prediction: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 15 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 बजे से शुरू होगा. न्यूजीलैंड महिला टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम भी शानदार फॉर्म के साथ मैदान में उतर रही है. न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) कर रही हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कमान लौरा वोलवार्ट (Laura Wolvaardt) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: New Zealand vs South Africa, 1st T20I Match Stats And Preview: पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत से शुरुआत करना चाहेगा न्यूजीलैंड, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

न्यूजीलैंड महिला टीम इस समय आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग में चौथे स्थान पर है और उनकी रेटिंग 254 है. हाल ही में न्यूजीलैंड महिला टीम ने जिम्बाब्वे महिला टीम के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था. कप्तान अमेलिया केर, जेस केर, इज़ाबेला गेज़ और ब्रुक हॉलिडे जैसे खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं.

वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग में पांचवें स्थान पर है और उनकी रेटिंग 241 है. हाल ही में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. टीम में ऐनीके बॉश, मारीज़ान कैप, एनेरी डर्कसेन और लौरा वोलवार्ट जैसे कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं.

न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ W vs SA W T20I Head To Head Record)

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इनमें न्यूजीलैंड महिला टीम का दबदबा रहा है.

कुल मैच: 17

न्यूजीलैंड महिला की जीत: 12

दक्षिण अफ्रीका महिला की जीत: 4

टाई / नो रिजल्ट: 1

बे ओवल, माउंट माउंगानुई की पिच रिपोर्ट (Bay Oval Pitch Report)

माउंट माउंगानुई के बे ओवल की पिच नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग प्रदान करती है. शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को संभलकर खेलना पड़ सकता है. हालांकि जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती है बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है.

इस मैदान की बाउंड्री अपेक्षाकृत छोटी हैं, जिससे बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में सफल हो सकते हैं. ऐसे में यहां हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस मैदान पर लक्ष्य का बचाव करना थोड़ा मुश्किल माना जाता है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

ये टीम मार सकती है बाजी (NZ W vs SA W Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, घरेलू परिस्थितियों और मजबूत हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. अमेलिया केर, सुज़ी बेट्स और ब्रुक हॉलिडे जैसे खिलाड़ी बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जबकि जेस केर और रोजमेरी मेयर गेंदबाजी में प्रभावी साबित हो सकती हैं.

वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के पास लौरा वोलवार्ट, ताज़मिन ब्रिट्स और मारीज़ान कैप जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. अगर दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी अच्छी शुरुआत करती है तो मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है.

न्यूजीलैंड महिला की जीत की संभावना: 60%

दक्षिण अफ्रीका महिला की जीत की संभावना: 40%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ W vs SA W 1st T20I Playing Prediction)

न्यूजीलैंड महिला: अमेलिया केर (कप्तान), पॉली इंग्लिस (विकेटकीपर), सुज़ी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इज़ी शार्प, जेस केर, नेंसी पटेल, रोजमेरी मेयर, ब्री इलिंग.

दक्षिण अफ्रीका महिला: लौरा वोलवार्ट (कप्तान), सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लूस, डेन वैन नीकरक, नादिन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसेन, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलेलेको मलाबा, क्लो ट्रायन.

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.