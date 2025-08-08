ऑनलाइन फ्रॉड पर WhatsApp का बड़ा एक्शन, नौकरी का झूठा ऑफर देने वाले 68 लाख अकाउंट डिलीट

WhatsApp ने बंद किए 68 लाख धोखाधड़ी वाले अकाउंट (Photo : X)

WhatsApp Bans 6.8 Million Scam Accounts: व्हाट्सएप ने धोखाधड़ी और ऑनलाइन स्कैम को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने 68 लाख (6.8 मिलियन) से ज़्यादा फ़र्ज़ी अकाउंट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. ये अकाउंट्स ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में चल रहे आपराधिक स्कैम नेटवर्क से जुड़े थे. इन अकाउंट्स का इस्तेमाल करके स्कैमर्स लोगों को नौकरी का झांसा, इन्वेस्टमेंट के मौके और झूठे इनाम का लालच देकर उनकी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी चुराने की कोशिश करते थे.

WhatsApp ला रहा है नए सेफ्टी फीचर्स

WhatsApp की मालिक कंपनी Meta ने बताया है कि वो यूजर्स को ऐसे स्कैम्स से बचाने के लिए कुछ नए फीचर्स भी ला रही है.

ग्रुप अलर्ट: अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको किसी WhatsApp ग्रुप में जोड़ता है जो आपके कॉन्टैक्ट्स में नहीं है, तो आपको एक अलर्ट मिलेगा. इस अलर्ट में ग्रुप की जानकारी और सेफ्टी टिप्स दिए जाएंगे, ताकि अगर आपको ग्रुप संदिग्ध लगे तो आप आसानी से उससे बाहर निकल सकें.

Meta एक और फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. इसके तहत, जब कोई अनजान नंबर आपको मैसेज करेगा, तो जवाब देने से पहले आपको एक चेतावनी मिल सकती है.

Meta ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि ये स्कैमर्स बहुत चालाक हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए एक साथ कई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. वे WhatsApp के अलावा मोबाइल SMS, ChatGPT, TikTok, Telegram और क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए भी लोगों को अपना निशाना बनाते हैं.

कैसे होते हैं ये स्कैम्स?

WhatsApp पर धोखाधड़ी के तरीके अब और भी शातिर हो गए हैं.

फर्जी नौकरी के ऑफर: स्कैमर्स खुद को किसी बड़ी कंपनी का रिक्रूटर बताकर बहुत अच्छी सैलरी वाली नौकरी का ऑफर देते हैं. फिर वे ट्रेनिंग या किसी और बहाने से पैसे मांगते हैं या आपके बैंक की डिटेल्स चुराने की कोशिश करते हैं.

फर्जी इनाम: एक और आम तरीका है जिसमें आपको कोई इनाम या लॉटरी जीतने का मैसेज आता है. इस मैसेज में एक लिंक होता है, जिस पर क्लिक करते ही आप एक खतरनाक वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जो आपका डेटा चुरा सकती है.

स्कैम से कैसे बचें? Meta ने दी सलाह

Meta ने यूजर्स को "ठहरें, सवाल करें और जांच करें" (Pause, Question, and Verify) का नियम अपनाने की सलाह दी है.

ठहरें (Pause): जब भी किसी अनजान नंबर से कोई आकर्षक ऑफर वाला मैसेज आए, तो जवाब देने में जल्दबाज़ी न करें. पहले रुककर सोचें कि क्या यह मैसेज सही लग रहा है. सवाल करें (Question): खुद से पूछें कि क्या यह ऑफर सच होने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं है? क्या कोई आपसे जल्दी फैसला लेने का दबाव बना रहा है या पैसे मांग रहा है? ये सब स्कैम के संकेत हैं. जांच करें (Verify): मैसेज भेजने वाले की पहचान को वेरिफाई करें. अगर आप उस व्यक्ति या कंपनी को जानते हैं, तो उनके किसी भरोसेमंद नंबर पर कॉल करके या किसी दूसरे तरीके से पुष्टि करें.

सावधान और सतर्क रहकर ही आप WhatsApp जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर होने वाली धोखाधड़ी से खुद को और अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं.