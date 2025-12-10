निर्दयी मां! महाराष्ट्र के नासिक में अजीब मामला, 14 बच्चों को जन्म देने वाली महिला ने पैसों के लिए 6 बच्चे बेचे, जांच के लिए कमेटी गठित

(Photo Credits Twitter)

महाराष्ट्र के नासिक से एक अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 45 वर्षीय निर्दयी महिला ने एक-दो नहीं बल्कि 14 बच्चों को जन्म दिया और आरोप है कि उसने पैसों के लिए अपने 6 बच्चों को बेच दिया. इस खुलासे के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है.

नासिक के त्र्यंबकेश्वर तालुका की रहने वाली है महिला

जानकारी के मुताबिक, यह महिला नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर तालुका के टाके देगांव स्थित बरड्याची वाडी की रहने वाली है. आदिवासी महिला बच्चूबाई हंडोगे ने अब तक 14 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन इनमें से 6 बच्चों को कथित रूप से पैसों के लिए बेच दिया.

क्यों बेचे बच्चों पर उठे सवाल

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि आर्थिक तंगी और बच्चों की बीमारी के दौरान उचित इलाज न मिल पाने के कारण महिला ने अपने बच्चों को बेच दिया. इस आशंका के सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आ गया.

ऐसे हुआ खुलासा

बताया जा रहा है कि दो महीने पहले 10 अक्टूबर 2025 को महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसका वजन कम था. स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा कार्यकर्ता के माध्यम से नवजात की नियमित जांच की जा रही थी. इसी दौरान आशा सेविका को पता चला कि बच्चे की देखभाल नहीं हो रही है और महिला ने नवजात को किसी को दे दिया है.

जब नियमित जांच के लिए आशा सेविका महिला के घर पहुंची तो महिला ने खुद बताया कि उसने बच्चा किसी को दे दिया है. इससे पहले भी सामाजिक संस्थाओं को 2-3 बच्चों को इसी तरह देने या बेचने की जानकारी मिलने की बात सामने आई थी.

माता-पिता की सफाई

मामले में पुलिस जांच शुरू होने के बाद महिला और उसके पति ने आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने सफाई दी है कि बच्चों को बेचा नहीं गया, बल्कि रिश्तेदारों को गोद दे दिया गया है. हालांकि सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए प्रशासन के आदेश पर एक जांच समिति का गठन किया गया है.

फिलहाल जांच समिति पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और जिन बच्चों को महिला द्वारा बेचे जाने की आशंका जताई जा रही है, उनकी तलाश भी की जा रही है.