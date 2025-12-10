AUS vs ENG 3rd Test Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच तीसरा मैच टेस्ट? बेन स्टोक्स एंड कंपनी के लिए होगा करो या मरो वाला मुकाबला

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 3rd Test Match Date And Time: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का तीसरा मुकाबला 17 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए करो या मरो वाला मुकाबला होगा. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Jasprit Bumrah New Milestone: कटक मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम दर्ज किया खास रिकॉर्ड, इस मामले में आर अश्विन को छोड़ दिया पीछे
एशेज सीरीज 2025 रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ रही है. सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत दर्ज की. अब सभी को तीसरे मैच का इंतजार है. इस मैच में यदि ऑस्ट्रेलिया जीत दर्ज करने में सफल हुई, तो वह सीरीज पर अजेय बढ़त बना लेगी, वहीं यदि इंग्लैंड जीतती है, तो वह सीरीज में वापसी कर पाएगी.
तीसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया है. एडिलेड टेस्ट की 15 सदस्यीय टीम में कप्तान पैट कमिंस की वापसी हुई है. पैट कमिंस सीरीज के शुरुआती दो टेस्ट में नहीं खेले थे और उनकी गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ की कप्तानी में मेजबान टीम ने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की थी.
ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस कमर में खिंचाव की चोट की वजह से लंबे समय से टेस्ट नहीं खेले हैं. पैट कमिंस ने इस साल जुलाई में सबीना पार्क में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद से कोई क्रिकेट नहीं खेला है.
किस दिन से शुरू होगा तीसरा टेस्ट?
ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का तीसरा मुकाबला 17 दिसंबर से एडिलेड के एडिलेड ओवल में खेला जाएगा.
कितने बजे से खेला जाएगा तीसरा टेस्ट?
ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच एडिलेड ओवल में खेला जाने वाला तीसरा टेस्ट मैच लोकल टाइम के हिसाब से 10:30 बजे से शुरू होगा. जबकि लोकल समयानुसार, मैच 5:30 बजे से शुरू होगा.
कब और कहां देख सकेंगे लाइव मैच?
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (AUS vs ENG) के बीच तीसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आएगा. वहीं भारत में लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉट स्टार ऐप पर आएगी. इसके लिए क्रिकेट फैंस को बस अपने फोन में बस जियो हॉटस्टार ऐप को डाउनलोड करना होगा.
इंग्लैंड के लिए होगा करो या मरो वाला मैच
ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली जा रही एशेज सीरीज के शुरुआती दो मैचों में इंग्लैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा है. इससे इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में 0-2 से पीछे चल रहीं है. अब एडिलेड ओवल में खेला जाने वाला तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए करो या मरो की स्थिति में खेला जाएगा. इस मैच में यदि बेन स्टोक्स एंड कंपनी जीत नहीं दर्ज कर पाई, तो वह सीरीज गंवा बैठेगी.
नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.