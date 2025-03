Sunita Williams Return Video: ड्रैगन कैप्सूल से धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स, डॉल्फिन्स ने किया अनोखा स्वागत! VIDEO में देखें अद्भुत नजारा

फ्लोरिडा, 19 मार्च: 9 महीने की लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद जब सुनीता विलियम्स और उनकी टीम पृथ्वी पर लौटी, तो उन्हें एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी!

स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से फ्लोरिडा के तट पर उतरते ही समुद्र की लहरों में हलचल मच गई. अचानक, दूर से डॉल्फिन्स का झुंड आता दिखा और उन्होंने कैप्सूल के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू कर दिए. ऐसा लग रहा था मानो वे अंतरिक्ष से लौटे इन अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करने आई हों!

A pod of Dolphins stopped by to say welcome home to the Astronauts! 🐬 pic.twitter.com/0XXdMJbKG8

जब रिकवरी टीम ने कैप्सूल को निकालकर सुरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू की, तब भी ये खूबसूरत समुद्री जीव उसके चारों ओर चक्कर काट रहे थे. अंतरिक्ष यात्रियों ने खुद इसे एक "जादुई अनुभव" बताया. यह दृश्य किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था—जैसे प्रकृति खुद उनके लौटने की खुशी मना रही हो!

असल में, यह मिशन बोइंग के स्टारलाइनर की पहली मानवयुक्त उड़ान होने वाला था, जिसे सिर्फ 8 दिनों में पूरा होना था. लेकिन तकनीकी खामियों के चलते स्टारलाइनर बिना किसी क्रू के वापस लौटा और सुनीता विलियम्स व उनके साथी अंतरिक्ष में फंस गए.

WATCH: After 286 days in space, the stranded astronauts are finally home. Thanks to Elon Musk's SpaceX pic.twitter.com/pCb39a7pLg

नासा ने फिर स्पेसएक्स के क्रू-9 मिशन को उनकी वापसी की ज़िम्मेदारी दी. सितंबर में फाल्कन 9 रॉकेट पर ड्रैगन कैप्सूल भेजा गया, जिसमें खासतौर पर दो अतिरिक्त सीटें बनाई गईं ताकि विलियम्स और बुच विलमोर को सुरक्षित लाया जा सके.

🚨 NOW: A pod of DOLPHINS have surrounded the SpaceX Dragon, welcoming the astronauts back to Earth

Love to see this.

God’s creatures and the Gulf of America are amazing. https://t.co/LSnwilk32I pic.twitter.com/vBTiSua8oj

