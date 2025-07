Sidharth Malhotra Visits Siddhivinayak Temple: सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मां के साथ सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा, कियारा और नवजात बेटी के लिए मांगा आशीर्वाद (Watch Video)

Viral Bhayani (Photo Credits: Instagram)

Sidharth Malhotra Visits Siddhivinayak Temple: अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी हाल ही में माता-पिता बने हैं. 16 जुलाई को इस कपल ने एक प्यारी सी बेटी का स्वागत किया. हालांकि अब तक उन्होंने अपनी बेटी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर को साझा करते हुए उन्होंने अपने दिल की भावनाएं ज़ाहिर की थीं. हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में मां के साथ देखा गया. पपराज़ी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में वह नीले कुर्ते और काली जींस में दिखे. सिद्धार्थ ने मां के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की और हाथ जोड़कर तस्वीर भी खिंचवाई. पूजा के बाद पुजारी द्वारा उन्हें फूलों की माला भी भेंट की गई. इस मौके पर उन्होंने भगवान गणपति बप्पा से अपनी नवजात बेटी और पूरे परिवार के सुख-समृद्धि की कामना की.

16 जुलाई को कियारा और सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के जन्म की जानकारी दी थी और लिखा था – “Our hearts are full and our world forever changed. We are blessed with a baby girl.” उन्होंने मीडिया और फोटोग्राफर्स से अपील करते हुए यह भी कहा था – “We’re so grateful for all the love and wishes; our hearts are truly full. As we take our first steps into this new journey of parenthood, we hope to enjoy it intimately as a family. So, No Photos Please, Only Blessings! Thank you for your support. Love, Kiara & Sidharth.”

सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही जाह्नवी कपूर के साथ फिल्म 'Param Sundari' में नजर आएंगे. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है और दिनेश विजन ने प्रोड्यूस. इस फिल्म में संजय कपूर, इनायत वर्मा और मंजोत सिंह भी अहम किरदारों में होंगे. फिल्म अगस्त 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा:

कियारा आडवाणी, अयान मुखर्जी की फिल्म 'War 2' में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और आशुतोष राणा जैसे बड़े सितारे भी हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.