Homebound Screening: सूजी आंखें और भारी आवाज के साथ ईशान खट्टर ने की 'द होमबाउंड' फिल्म के लिए दर्शकों से खास अपील

मुंबई, 23 सितंबर : अभिनेता ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर वीडियो के जरिए अपनी नई फिल्म 'द होमबाउंड' (Homebound) को लेकर अपनी भावनाएं साझा कीं. उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका स्वास्थ्य काफी खराब रहा. वीडियो में ईशान की आंखें सूजी हुई दिखाई दी और उनकी आवाज भी गला खराब होने के चलते भारी लगी. उन्होंने बताया कि वे पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा व्यस्त थे, जिसकी वजह से वे काफी थक गए हैं.

वीडियो में ईशान कहते हुए सुनाई देते हैं, "नमस्कार, दोस्तों. मेरी आंखें सूजी हुई हैं और आवाज भारी है. मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी था. लेकिन मैं अपने माध्यम का पूरा इस्तेमाल करना चाहता हूं और आप सभी से सीधे बात करना चाहता हूं. मेरी फिल्म 'द होमबाउंड' आ रही है. यह एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. मुझे इस फिल्म पर बहुत गर्व है." उन्होंने फैंस से आग्रह किया कि वे इस फिल्म को सिनेमाघरों में जाकर देखें.

उन्होंने बताया कि 'द होमबाउंड' ने कई बड़े अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें कान्स, टीआईएफएफ, और मेलबर्न जैसे फिल्म फेस्टिवल शामिल हैं. कान्स में यह फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि पूरा माहौल नौ मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था.इस पोस्ट के कैप्शन में ईशान ने लिखा, ''आजकल शायद ज्यादा कलाकार इस तरह अपने दर्शकों से सीधे बातचीत नहीं करते, लेकिन मैं अपने फैंस के साथ ईमानदारी से जुड़ना चाहता हूं. मेरी फिल्म 'द होमबाउंड' 26 सितंबर को रिलीज हो रही है. आप सभी फिल्म को सिनेमाघरों में देखने जरूर जाएं और ढेर सारा प्यार भेजें.''

फिल्म 'द होमबाउंड' का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले हुआ है. इस फिल्म में ईशान खट्टर के अलावा जान्हवी कपूर और विशाल जेठवा भी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म ने देश-विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है और अब यह दर्शकों के सामने आने के लिए पूरी तरह तैयार है.