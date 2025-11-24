Dharmendra Passes Away: फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 वर्ष की उम्र में बीमारी के चलते दुनिया को कहा अलविदा
Dharmendra Passes Away: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के फैन्स के लिए बहुत ही दुखद खबर है, बीमारी के चलते 89 वर्ष की उम्र में सोमवार को उनका निधन हो गया. उनके निधन पर फिल्म निर्देशक करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, “यह एक युग का अंत है… एक बहुत बड़ा मेगा-स्टार… वह भारतीय सिनेमा के असली लेजेंड थे और हमेशा रहेंगे… वे सिनेमा के इतिहास की किताबों में हमेशा एक परिभाषित और समृद्ध स्थान बनाकर रहेंगे,

घर पर चल रहा था इलाज

इससे पहले उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें 1 नवंबर को भर्ती कराया गया था. इसके बाद उन्हें 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. इसके बाद से ही उनकी घर पर ही देखरेख की जा रही थी. लेकिन अब खबर है कि उनका निधन हो गया. यह भी पढ़े: Dharmendra Discharged: ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए धर्मेंद्र, परिवार ने कहा- घर पर ही होगा आगे का इलाज, कृपया अटकलों से बचें

  नहीं रहे फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र

 

धर्मेंद्र का करियर

धर्मेंद्र का करियर हिंदी सिनेमा में लगभग छह दशकों का रहा है। उन्हें बॉलीवुड का 'ही-मैन' कहा जाता था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से की थी. इसके बाद उन्होंने 'शोला और शबनम', 'अनपढ़', 'बंदिनी', 'पूजा के फूल', 'हकीकत', 'फूल और पत्थर', 'अनुपमा', 'खामोशी', 'प्यार ही प्यार', 'तुम हसीन मैं जवां', 'सीता और गीता', 'यादों की बारात' और 'शोले' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया.