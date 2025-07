Fact Check: क्या गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में सरदार पटेल के बारे में गलत जानकारी दी? देखिए वायरल वीडियो की पड़ताल

Amit Shah Sardar Patel Statement Fact Check: सोशल मीडिया पर गृहमंत्री अमित शाह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शाह के लोकसभा भाषण की एक क्लिप शेयर करते हुए दावा किया कि उन्होंने सरदार पटेल को 1960 में जिंदा बताया और कहा कि उन्होंने सिंधु जल समझौते का विरोध किया था. श्रीनेत ने सवाल उठाया कि जब सरदार पटेल का निधन 1950 में ही हो गया था, तो 1960 में वो किसी फैसले का विरोध कैसे कर सकते हैं?

उनके इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं ने भाजपा को घेरते हुए आरोप लगाया कि सरकार के शीर्ष नेता इतिहास की बेसिक जानकारी भी नहीं रखते.

Congress' fake news factory at it again

This is full video...

HM Amit Shah was going to talk about 1960 Sindhu Jal Samjhuta

Congress MP interrupted and HM Amit Shah replied to his interruption. pic.twitter.com/BP9dCHdDB9

— Prakash (@Gujju_Er) July 29, 2025