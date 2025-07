TCS Layoffs: क्या टीसीएस ने 12,000 कर्मचारियों की छंटनी AI की वजह से की है? जानें CEO ने क्या कहा

Is AI Responsibile for 12,000 Job Cuts at TCS: टेक इंडस्ट्री में हलचल मचाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से कर्मचारियों की छंटनी कर दी है. कई न्यूज वेबसाइट ने दावा किया गया कि TCS ने AI अपनाने के बाद 12,000 कर्मचारियों की छंटनी का फैसला लिया है. कहा जा रहा है कि कंपनी को अब मैनुअल काम करने वाले लोगों की जरूरत नहीं रही. इस खबर ने सोशल मीडिया पर भी तेजा से रफ्तार पकड़ी, जहां कई यूजर्स ने AI को नौकरी छीनने वाला करार दे दिया. लेकिन क्या वाकई TCS की ये छंटनी AI की वजह से की गई है? चलिए जानते हैं इस दावे का सच.

हकीकत क्या है?

TCS के CEO के. कृतिवासन ने खुद इस बात का खंडन किया है. उन्होंने साफ कहा कि यह छंटनी AI या ऑटोमेशन से जुड़ी नहीं है. बल्कि असली वजह "स्किल मिसमैच" है.

उन्होंने बताया कि कंपनी ने लाखों कर्मचारियों को स्किल ट्रेनिंग दी, लेकिन कुछ लोग उस ट्रेनिंग को लेवल-1 या लेवल-2 तक ही हासिल कर पाए. कंपनी को उन लोगों को हटाना पड़ा, जिन्हें उनके मौजूदा स्किल के आधार पर किसी प्रोजेक्ट में नहीं लगाया जा सका.

क्या AI का कोई रोल है?

CEO ने माना कि AI से कंपनी की प्रोडक्टिविटी में 20% की बढ़ोतरी ज़रूर हुई है. लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि TCS AI की वजह से किसी को निकाल नहीं रही है. उनका कहना था, 'We’re not doing that.' यानी कंपनी ने छंटनी का यह फैसला सिर्फ स्किल गैप को ध्यान में रखते हुए लिया है, न कि AI के आने से.

कंपनी प्रभावित कर्मचारियों को क्या दे रही है?

TCS ने भरोसा दिलाया है कि छंटनी के बावजूद वह कर्मचारियों को सर्वेंस पैकेज, नोटिस पीरियड सैलरी, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस और आउटप्लेसमेंट सपोर्ट दे रही है. साथ ही कंपनी आगे भी टैलेंटेड युवाओं को हायर करने की बात कह चुकी है.

निष्कर्ष (Fact Check Result)

दावा: TCS ने AI की वजह से 12,000 लोगों की छंटनी की.

सच: गलत. TCS के CEO ने साफ किया है कि छंटनी की वजह AI नहीं, बल्कि स्किल मिसमैच है.