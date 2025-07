'दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा', कांग्रेस को पीएम मोदी का जवाब

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से अपनी बात रखी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि "दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से अपना ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा. उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने एक नए युग की शुरुआत की है, जहां आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई अब भारत की शर्तों पर होगी. पीएम ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों को भी झूठा साबित करते हुए कहा कि अब भारत ‘बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं’, लेकिन मजबूती के बिना शांति संभव नहीं.

पाकिस्तान को ऐसी सजा दी कि कई एयरबेस आज भी ICU में हैं... पीएम मोदी बोले-आतंक के खिलाफ कोई नरमी नहीं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से अपना ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा. 9 मई की रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझसे बात करने की कोशिश की. उन्होंने एक घंटे तक कोशिश की, लेकिन मैं अपनी सेना के साथ बैठक में था, इसलिए मैं उनका फोन नहीं उठा सका. बाद में मैंने उन्हें वापस कॉल किया.अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझे फोन पर बताया कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने वाला है. मेरा जवाब था कि अगर पाकिस्तान की यही मंशा है तो उसे बहुत नुकसान होगा. अगर पाकिस्तान हमला करता है, तो हम बड़ा हमला करके जवाब देंगे.यही मेरा जवाब था..."

#WATCH | Operation Sindoor | PM Narendra Modi says, "No leader in the world told India to stop its operation. On the night of 9th May, the Vice President of America tried to talk to me. He tried for an hour, but I was in a meeting with my army, so I could not pick up his call.… pic.twitter.com/9EbkMcMiag

— ANI (@ANI) July 29, 2025