Kingdom Trailer Out: विजय देवरकोंडा का जबरदस्त एक्शन अवतार, एक खतरनाक मिशन पर जासूस बना ‘सूर्या’ (Watch Video)

Kingdom (Photo Credits: Youtube)

Kingdom Trailer Out: विजय देवरकोंडा की बहुप्रतीक्षित फिल्म किंगडम का ट्रेलर अब रिलीज़ हो चुका है और यह एक्शन, इमोशन और थ्रिल का जोरदार मेल लेकर आया है. फिल्म में विजय एक अंडरकवर जासूस 'सूर्या' की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक खतरनाक मिशन पर निकलता है और खुद को जेल में पाता है, जहां से कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है. ट्रेलर का लॉन्च तिरुपति में एक इवेंट के दौरान हुआ, जिसके बाद विजय देवरकोंडा ने इसे अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, “We built #Kingdom with fire in our hearts. A @gowtam19 action drama with an @anirudhofficial score. Today, I give you the trailer. Let it hit you like it hit me.”

फिल्म की कहानी एक डिस्टोपियन दुनिया में सेट है, जहां एक स्पाई मिशन उसे दुश्मनों के बीच छोड़ देता है. लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि वही जासूस उस सेना का हिस्सा बन जाता है जिसे वह नष्ट करने गया था. ट्रेलर में विजय का एक्शन अवतार, इमोशनल सीन्स और अनिरुद्ध रविचंदर का पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर देखने-सुनने को मिलता है.

देखें ‘Kingdom’ का ट्रेलर:

फिल्म का निर्देशन जर्सी फेम गौतम तिन्ननुरी ने किया है. इसमें विजय के साथ सत्यदेव, मनीष चौधरी और भाग्यश्री बोरसे भी नजर आएंगे. फिल्म को सीथारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून फोर सिनेमा के बैनर तले एस नागा वामसी और साई सौजन्या ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म के लिए विजय देवरकोंडा ने जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है. ट्रेलर में उनका लुक और बॉडी लैंग्वेज बेहद प्रभावशाली दिखती है.

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के अलग-अलग भाषा संस्करणों के लिए वॉइसओवर इंडस्ट्री के बड़े नामों ने दिए हैं – तेलुगु में जूनियर एनटीआर, तमिल में सूर्या और हिंदी वर्जन साम्राज्य में रणबीर कपूर की आवाज सुनने को मिलेगी.

यह फिल्म एक ड्योलॉजी का पहला भाग है, जबकि इसका दूसरा हिस्सा जल्द फ्लोर पर जाएगा. ट्रेलर ने दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है और अब देखना होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है. Kingdom स्पाई थ्रिलर प्रेमियों के लिए इस साल की सबसे बड़ी रिलीज़ में से एक साबित हो सकती है.