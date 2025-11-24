Fact Check: क्या रणबीर कपूर ने नॉन-वेज छोड़ने की बात कहकर दिया था धोखा? ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ के वायरल वीडियो पर नेटिजन्स ने उठाए सवाल, देखें VIDEO

Ranbir Kapoor Controversy: बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा चर्चा में हैं. वजह है नेटफ्लिक्स के शो ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ का ताजा एपिसोड. एपिसोड के बाद कई लोगों ने दावा किया कि रणबीर नॉन-वेज खाते नजर आए, जबकि पहले खबरें थीं कि उन्होंने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और नॉन-वेज छोड़ दिया है. बस फिर क्या था, लोगों ने रणबीर पर दोहरी बात करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शन देखने को मिले.

वीडियो को लेकर उठे सवाल

शो में कपूर परिवार राज कपूर की 100वीं जयंती सेलिब्रेट करता दिखा. खाने की टेबल पर फिश करी, मटन और चिकन जैसे नॉन-वेज डिश सर्व होते दिखे. इसी के आधार पर कुछ यूजर्स ने पोस्ट डालकर कहा कि रणबीर ने खुद ही अपने बयान से पलटी मार ली. हालांकि वीडियो में साफ नहीं दिखा कि रणबीर ने अपनी प्लेट में क्या लिया और क्या खाया. ऐसे में उनकी डाइट को लेकर किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हो सकी. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का दौर जारी रहा.

यूजर्स बोले- क्या ये वही दौर है?

कुछ कमेंट्स में लोगों ने मज़ाक उड़ाया, तो कुछ ने धार्मिक एंगल भी जोड़ दिया. एक यूजर ने लिखा, "कलयुग में क्या-क्या देखने को मिल रहा है." वहीं कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर ये शूट ‘रामायण’ के दौरान हुआ तो रणबीर के पास दाढ़ी क्यों है. दूसरी तरफ कुछ लोगों ने defend करते हुए कहा कि यह उनकी निजी जिंदगी है और डाइट एक व्यक्तिगत फैसला होता है.

क्या रणबीर कपूर सात्विक डाइट के बीच नॉन-वेज खाना खा रहे हैं?

Ranbir Kapoor's PR team claimed he gave up non vegetarian food out of respect for playing Lord Ram in the Ramayana movie but he is seen enjoying fish curry, mutton, and paya with his family. Ranbir Kapoor has the most effective PR in Bollywood. #DiningWithTheKapoors pic.twitter.com/Q3UKNnhfTZ — 🌱 (@sharvarilove) November 23, 2025

रणबीर ने खुद क्या कहा था?

एक पुराने इंटरव्यू में रणबीर ने बताया था कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किए हैं. स्मोकिंग, ड्रिंकिंग छोड़ने और शाकाहारी बनने का फैसला उन्होंने अपनी हेल्थ और पिता होने की जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर लिया. उन्होंने ये भी कहा था कि वे योग और मेडिटेशन कर रहे हैं ताकि जिंदगी को थोड़ा और बैलेंस्ड बना सकें. लोग इसे ‘रामायण’ की तैयारी से जोड़ते रहे, लेकिन रणबीर ने कभी इसे फिल्म से लिंक नहीं किया.

महंगी फिल्म ‘रामायण’ पर नजरें

रणबीर की आने वाली फिल्म ‘रामायण’ पहले से ही सुर्खियों में है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म देश की सबसे महंगी फिल्मों में गिनी जा रही है. इसमें रणबीर के अलावा साई पल्लवी, यश, रवी दुबे और सनी देओल जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. फिल्म का एक हिस्सा दिवाली 2026 में रिलीज होने की तैयारी में है.