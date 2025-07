Mallika Sherawat to Participate in Salman Khan's Bigg Boss 19?  मल्लिका शेरावत लेंगी सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में एंट्री? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

Mallika Sherawat (Photo Credits: Instagram)

Mallika Sherawat Bigg Boss 19 News: सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला रियलिटी शो 'बिग बॉस' भारत के सबसे चर्चित और लोकप्रिय शोज़ में से एक है. शो का 19वां सीज़न एक बार फिर सुर्खियों में है और इसमें हिस्सा लेने वाले सेलेब्स को लेकर कयासबाज़ियां तेज़ हो गई हैं. इस बीच, मल्लिका शेरावत के शो में शामिल होने की खबरों पर खुद एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ दी है. सोमवार को मल्लिका शेरावत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर करते हुए सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने लिखा, “Putting an end to all the rumours, I am NOT doing Bigg Boss and NEVER WILL. THANK YOU.” यानी मल्लिका का साफ कहना है कि वह न तो 'बिग बॉस 19' कर रही हैं और न ही भविष्य में कभी इसका हिस्सा बनेंगी.

गौरतलब है कि मल्लिका शेरावत इससे पहले 'बिग बॉस 18' में अपनी फिल्म 'विक्की-विद्या का वो वाला वीडियो' के प्रमोशन के लिए गेस्ट के रूप में नज़र आई थीं. पिछले कई सीज़न्स में कई बॉलीवुड सितारे इस शो का हिस्सा बन चुके हैं, जिनमें रवि किशन, सनी लियोनी, तनीषा मुखर्जी, शमिता शेट्टी, राहुल रॉय और पूजा भट्ट जैसे नाम शामिल हैं.

Mallika Sherawat (Photo Credits: Instagram)

हाल ही में मेकर्स ने शो के 19वें सीज़न का प्रोमो रिलीज किया था, जिसमें नए लोगो की झलक दिखाई गई. इस बार 'बिग बॉस' की आंख रंग-बिरंगी नज़र आ रही है, जो शो में ड्रामा, टकराव और मनोरंजन के अलग-अलग शेड्स का संकेत देती है. प्रोमो को JioCinema और JioCinema Reality के इंस्टाग्राम पेज पर साझा किया गया, जिसमें कैप्शन था, “Countdown hogaya hai shuru, hoga chaos unlock soon! Stay tuned!”

एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीज़न में 15 कंटेस्टेंट्स की एंट्री होगी, और बाद में 3–5 वाइल्ड कार्ड्स को जोड़ा जाएगा. संभावित प्रतिभागियों की लिस्ट में राम कपूर और गौतमी कपूर, धीरज धूपर, अलीशा पंवार, मुनमुन दत्ता, अनीता हसनंदानी, लता सबरवाल, आशीष विद्यार्थी, खुशी दुबे, गौरव तनेजा (Flying Beast), और अपूर्वा मुखिजा जैसे नाम सामने आ रहे हैं. हालांकि, अब तक शो के होस्ट, कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट और इस बार की थीम को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. सलमान खान की वापसी को लेकर भी अभी इंतज़ार बरकरार है.