VIDEO: सलमान खान का Balochistan Pakistan वाला बयान वायरल, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; जुबान फिसली या बयान जानबूझकर किया गया?

Salman Khan Balochistan-Pakistan Byte (Photo- @bbfr74/X)

Salman Khan Balochistan-Pakistan Byte: बॉलीवुड स्टार सलमान खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक कार्यक्रम में बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अलग-अलग जिक्र करते नजर आ रहे हैं. अभिनेता ने यह टिप्पणी सऊदी अरब के रियाद में Joy Forum 2025 में बोलते हुए की. इस कार्यक्रम में Shahrukh Khan और Aamir Khan जैसे बॉलीवुड के अन्य सितारे भी मौजूद थे. जैसे ही यह वीडियो क्लिप वायरल हुई, लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कुछ लोगों ने इसे जुबान फिसलने की वजह बताया, जबकि कुछ ने इसे सलमान की क्षेत्रीय पहचान के प्रति जागरूकता बताया.

ये भी पढें: Pakistan Balochistan Conflict: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवाएं ठप, शिक्षा, ऑनलाइन व्यवसाय और मीडिया रिपोर्टिंग भी रुकी

बलोचिस्तान अलग, पाकिस्तान अलग!

Finally @BeingSalmanKhan acknowledged Balochistan is not Part of Pakistan ✌️❤️🙏 Salam Khan said “ People of Balochistan, Afghanistan , Pakistan & everywhere”@BDUTT #Balochistan #Baloch pic.twitter.com/TgdqrZhzr6 — Bilal Baloch (@bbfr74) October 18, 2025

वायरल वीडियो पर क्यों मचा है हंगामा?

वायरल क्लिप में उन्होंने कहा है, ''इस समय अगर आप कोई हिंदी फिल्म बनाते हैं और उसे यहां (Saudi Arabia में) रिलीज करते हैं, तो वह सुपरहिट होगी. अगर आप कोई Tamil, Telugu या Malayalam फिल्म बनाते हैं, तो वह सैकड़ों करोड़ रुपये का कारोबार करेगी. क्योंकि दूसरे देशों से बहुत सारे लोग यहां आए हैं. यहां Balochistan के लोग हैं, Afghanistan के लोग हैं, Pakistan के लोग हैं... हर कोई यहां काम कर रहा है."

पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का महत्व

बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें ग्वादर बंदरगाह (Gwadar Port) और सीपीईसी परियोजना (CPEC Project) भी शामिल है. पाकिस्तान की उपेक्षा और क्षेत्रीय भेदभाव ने बलूचों में अलगाववाद की भावना को बढ़ावा दिया है, जो हिंसक आंदोलनों और सशस्त्र संघर्षों में तब्दील होता जा रहा है.

सलमान के बयान पर कोई स्पष्टीकरण नहीं

सलमान खान और उनकी टीम ने अभी तक इस बयान पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर एक गरमागरम बहस छेड़ दी है, कुछ लोग इसे राजनीति से भी जोड़ रहे हैं.