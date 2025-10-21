Fact Check: क्या एडल्ट फिल्म स्टार Kendra Lust ने जॉय फोरम 2025 में Shahrukh Khan से मुलाकात की? जानें दोनों की वायरल तस्वीर का सच

Kendra Lust and Shah Rukh Khan's Viral Picture (Photo Credits: @kendralust / Instagram)

Shahrukh Khan Kendra Lust Fake Photo: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और Adult film star केंड्रा लस्ट की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. तस्वीर में दोनों काले रंग के आउटफिट में पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं. केंड्रा ने इसे Instagram पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया, "दिलों के बादशाह के साथ बस एक साधारण शाम." इस पोस्ट को देखकर फैन्स तुरंत उत्साहित हो गए. कई लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि शाहरुख की इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग काफी बेजोड़ है. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह तस्वीर वाकई असली है?

एडल्ट फिल्म स्टार केंड्रा लस्ट ने शाहरुख खान के साथ शेयर की तस्वीर

सच्चाई क्या है?

तस्वीर की फैक्ट चेकिंग से पता चला है कि यह नकली और AI द्वारा बनाई गई है. दरअसल, शाहरुख खान हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में Joy Forum 2025 में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने सलमान खान (Salman Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) के साथ मंच साझा किया था. शाहरुख ने इस इवेंट में पूरी तरह से काले रंग का सूट पहना था, लेकिन वायरल तस्वीर में उनके कपड़े और नेकलेस इवेंट में उनके असली लुक से मेल नहीं खा रहे हैं.

इसके अलावा, शाहरुख का हाथ केंड्रा के कंधे पर रखा हुआ दिख रहा है, लेकिन गौर से देखने पर उनकी उंगलियों का आकार और परछाईं पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं लगती.

जॉय फ़ोरम 2025 में शाहरुख़ ख़ान

जॉय फोरम 2025 में शाहरुख़ 'स्क्विड गेम' स्टार ली जंग जे के साथ

केंड्रा लस्ट का पुराना पैटर्न

गौरतलब है कि केंड्रा लस्ट पहले भी भारतीय सितारों की तारीफ करते हुए पोस्ट शेयर कर चुकी हैं. उन्होंने पहले विराट कोहली (Virat Kohli) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) जैसे भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ़ में ट्वीट किए थे. हालांकि उनके फॉलोअर्स इस पोस्ट को देखकर हैरान नहीं हुए, लेकिन एक फैक्ट चेक से पता चला कि यह तस्वीर असली नहीं है.

निष्कर्ष

वायरल तस्वीर पूरी तरह से फर्जी है और AI द्वारा बनाई गई है. शाहरुख खान और केंड्रा लस्ट की मुलाकात का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने से पहले तथ्यों की जांच कर लें.