Fact Check: 'अगरकर और गंभीर को हटाओ, रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाओ': नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर फैलाया गया फेक न्यूज, जानें असली सच्चाई

Navjot Singh Sidhu Fake News (Photo- @sherryontopp/X)

Navjot Singh Sidhu Fake News: पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के नाम से एक फर्जी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में दावा किया गया है कि सिद्धू ने कहा, "अगर भारत 2027 World Cup जीतना चाहता है, तो BCCI को तुरंत Ajit Agarkar और Gautam Gambhir को हटाकर Rohit Sharma को दोबारा कप्तान बना देना चाहिए." हालांकि, हकीकीत बिल्कुल अलग है. नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद इन दावों को पूरी तरह से खारिज किया है.

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह खबर "पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत" है. सिद्धू ने कहा कि उन्होंने Media या किसी Interview में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है.

'ऐसा कभी नहीं कहा, झूठी खबरें मत फैलाओ'

Never said it , don’t spread fake news ,never imagined it. Shame on you https://t.co/qCZlwaUrwK — Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 20, 2025

कोई प्रामाणिक या विश्वसनीय स्रोत नहीं

सोशल मीडिया पर कई तथाकथित पेज और प्रभावशाली लोग खबरों में बने रहने के लिए इस फर्जी खबर को शेयर कर रहे हैं. हालांकि, इस कथित बयान का कोई प्रामाणिक या विश्वसनीय स्रोत नहीं मिला है. किसी भी बड़े Media House या News Agency ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है.

बिना पुष्टि शेयर न करें वायरल खबर

विशेषज्ञों का कहना है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों के नाम से फर्जी बयान वायरल करना एक चलन बन गया है. इससे न केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बल्कि संबंधित व्यक्ति की छवि भी धूमिल हो रही है.

सिद्धू ने लोगों से अपील की है कि किसी भी पोस्ट पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि कर लें और बिना पुष्टि के उसे शेयर न करें.