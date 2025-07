Redmi Note 14 SE 5G Launched: कम बजट में धांसू स्मार्टफोन; Xiaomi ने लॉन्च किया Redmi Note 14 SE 5G, जानिए फीचर्स और कीमत

Redmi Note 14 SE 5G Launched: अगर आप एक दमदार और बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Xiaomi की नई पेशकश आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकती है. कंपनी ने 28 जुलाई को भारत में Redmi Note 14 SE 5G को लॉन्च कर दिया है. यह फोन उन यूज़र्स के लिए खास तौर पर पेश किया गया है, जो कम कीमत में अच्छे फीचर्स चाहते हैं. Redmi Note 14 SE 5G में 6.67 इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है. मतलब आपकी स्क्रीन स्मूथ और रेस्पॉन्सिव दिखेगी. इसमें 2,100 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देगी.

फोन की स्क्रीन को Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन मिला है, जो उसे खरोंचों और हल्के झटकों से बचाता है.

Redmi Note 14 SE 5G is not holding back with segment leading killer specs:

✅Smoothest 120Hz AMOLED + Brightest 2100nits

✅Toughest Corning® Gorilla® Glass 5

✅ Loudest Dual-stereo Speakers

Killer Note at killer price of ₹13,999*.

Sale on 7th August: https://t.co/ns8eFiNVSJ pic.twitter.com/8Oh7tKFhxE

— Redmi India (@RedmiIndia) July 28, 2025