पाकिस्तान में इंटरनेट सनसनी पैदा करने का एक तरीका है, चाहे वह अप्रत्याशित सार्वजनिक आक्रोश हो या अनजाने में कॉमेडी. लेटेस्ट वायरल क्लिप में एक पत्रकार और एक पुलिस अधिकारी के बीच टूटी-फूटी अंग्रेजी में तीखी बहस होती है, जिससे सोशल मीडिया पर हंसी के ठहाके लग रहे हैं. वीडियो में एक व्यस्त सड़क को बाधित करने वाले वाहनों को लेकर टकराव को कैद किया गया है. पत्रकार कार्रवाई की मांग करता है, लेकिन पुलिस अधिकारी मामले को संबोधित करने के बजाय उस पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित कर देता है. यह भी पढ़ें: Pakistan: पाकिस्तान में महिला के साथ फिर हैवानियत, पति ने पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाया

उनका आदान-प्रदान शब्दों की एक नाटकीय लड़ाई में बदल जाता है, जिसमें गलत उच्चारण और अतिरंजित इशारे भरे होते हैं. पुलिस अधिकारी आखिरकार पत्रकार को एसपी के कार्यालय में ले जाता है, लेकिन तब तक इंटरनेट पर उनकी झड़प शीर्ष स्तर के मनोरंजन में बदल चुकी थी.

😂😂😂This had me in splits! A Pakistani journalist and a policeman arguing in English. pic.twitter.com/XI8TvudHVT

— Raja Muneeb (@RajaMuneeb) March 16, 2025