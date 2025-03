इजरायल ने गाजा में शुरू किया ग्राउंड ऑपरेशन, कई इलाकों पर किया कब्जा

इजरायल ने दो महीने की संघर्षविराम संधि को तोड़ते हुए पहले हवाई हमले किए और अब जमीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है. इजरायली सेना ने गाजा के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में "टार्गेटेड ग्राउंड ऑपरेशन" को अंजाम देते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर आंशिक नियंत्रण स्थापित कर लिया है.

इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने बुधवार को जानकारी दी कि उनकी सेना ने गाजा के मध्य और दक्षिणी हिस्से में सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने और उत्तरी एवं दक्षिणी गाजा के बीच बफर जोन बनाने के लिए विशेष जमीनी अभियान शुरू किया. IDF के अनुसार, इस ऑपरेशन के तहत नेटजारिम कॉरिडोर के केंद्र तक इजरायली सेना ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है.

गाजा के हालात पर भारत ने जताई चिंता, MEA ने कहा- जल्द सभी बंधकों की रिहाई करे हमास.

इजरायली सेना ने यह भी कहा कि इस ग्राउंड ऑपरेशन के साथ-साथ गोलानी ब्रिगेड को दक्षिणी कमान क्षेत्र में तैनात किया गया है. सेना का कहना है कि वह गाजा पट्टी में आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी ताकि इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

⭕️ IDF troops began targeted ground activities in central and southern Gaza, over the past day, in order to expand the security zone and to create a partial buffer between northern and southern Gaza. As part of the ground activities, the troops expanded their control further to… pic.twitter.com/TI4068LAJd

— Israel Defense Forces (@IDF) March 19, 2025