जैविक हथियार से कृषि आतंकवाद! अमेरिका में खतरनाक फंगस लाते पकड़े गए 2 चीनी साइंटिस्ट, इससे बर्बाद हो जाती है फसल

डेट्रॉयट: अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI और कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने दो चीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर एक बड़े जैविक खतरे को समय रहते टाल दिया है. 33 वर्षीय युनकिंग जियान और 34 वर्षीय ज़ुनयोंग लियू पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका में एक खतरनाक फफूंद फ्यूजेरियम ग्रैमिनीरम (Fusarium graminearum) की तस्करी की, जिसे वैज्ञानिक "एग्रो टेररिज्म" यानी कृषि आतंकवाद के संभावित हथियार के रूप में देखते हैं.

इस फफूंद से अनाज की कई प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, जौ, मक्का और चावल संक्रमित हो जाती हैं. इससे दुनियाभर में अरबों डॉलर का कृषि नुकसान होता है. इतना ही नहीं, इस फफूंद से निकलने वाले टॉक्सिन्स यानी ज़हर इंसानों और जानवरों में उल्टी, लीवर डैमेज और प्रजनन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

Fusarium graminearum एक बेहद खतरनाक फफूंद है जो अनाजों में हेड ब्लाइट नाम की बीमारी फैलाता है. यह फफूंद इतना जहरीला होता है कि इंसानों और मवेशियों की सेहत पर भी बुरा असर डाल सकता है. इसका इस्तेमाल जैविक हथियार के तौर पर भी किया जा सकता है, और यही वजह है कि इसे अमेरिका में प्रतिबंधित और निगरानी सूची में रखा गया है.

युनकिंग जियान मिशिगन विश्वविद्यालय (University of Michigan) की एक रिसर्च फेलो हैं. जांच में पता चला है कि उन्हें चीन की सरकार से इस जैविक एजेंट पर रिसर्च के लिए वित्तीय मदद मिली थी. उनके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ से यह जानकारी भी मिली है कि वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) की सदस्य हैं और पार्टी के प्रति निष्ठा रखती हैं.

New... I can confirm that the FBI arrested a Chinese national within the United States who allegedly smuggled a dangerous biological pathogen into the country.

The individual, Yunqing Jian, is alleged to have smuggled a dangerous fungus called "Fusarium graminearum," which is an…

— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 3, 2025