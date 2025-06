Viral Video: थप्पड़ों की बरसात! गुजरात अस्पताल में लापरवाही के चलते मौत, मरीज के रिश्तेदार को पुलिस ने पीटा

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले (Surendranagar ) के पाटडी सरकारी अस्पताल (Patdi Government Hospital) से एक बेहद परेशान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है. एक मरीज की मौत के बाद गम और गुस्से में डूबे रिश्तेदार के साथ पुलिस ने जो सुलूक किया, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है. इस पूरी घटना का वीडियो (Viral Video) सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है.

बताया जा रहा है कि एक बीमार शख्स को गंभीर हालत में पाटडी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों का आरोप है कि उस समय अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था. इलाज की देरी की वजह से मरीज की मौत हो गई. इससे दुखी परिजन डॉक्टरों की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाने लगे और वहीं हंगामा शुरू हो गया.

हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन हालात को समझने और शांति बनाए रखने के बजाय, पुलिस (Gujarat Police) ने मृतक के रिश्तेदार पर हाथ उठा दिया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी, जिनमें पाटडी थाने के इंस्पेक्टर और एएसआई शामिल हैं, रिश्तेदार को बार-बार थप्पड़ और लातों से मारते हैं. सबसे दर्दनाक बात ये है कि मृतक का शव वहीं पास में पड़ा था, लेकिन पुलिस ने उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई.

Gujarat police rain slaps on man during the latter's angry outburst following death of a relative due to alleged medical negligence at a government-run hospital. pic.twitter.com/ZCdKV4Ew7J

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 4, 2025