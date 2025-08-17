Surendranagar-Lakhtar Highway Accident: गुजरात के सुरेंद्रनगर में भीषण सड़क हादसा! दो कारों की आमने-सामने टक्कर, पांच लोग जिंदा जले

Photo- @JhalaMehul/X

Surendranagar-Lakhtar Highway Accident: गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां सुरेंद्रनगर-लाखतर हाईवे पर झामर गांव के पास दो कारों की आमने-सामने जोरदार टक्कर (Two Car Collision) हो गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि एक कार सड़क किनारे पलट गई और देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई. इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत (Five People Died) हो गई. मरने वालों में बच्चों के भी शामिल होने की जानकारी सामने आई है. आग इतनी तेजी से फैली कि कार में बैठे लोग बाहर निकल भी नहीं पाए और जिंदा जल गए. यह दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए.

स्थानीय लोगों की कोशिश

हादसे की जोरदार आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने आग बुझाने और कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की. घायलों को तुरंत 108 एंबुलेंस (108 Ambulance) से गांधी अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है.

हाईवे पर लंबा जाम

इस दर्दनाक हादसे के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. कई घंटे तक यातायात प्रभावित रहा. पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक को नियंत्रित किया. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

तेज रफ्तार पर उठे सवाल

पुलिस का कहना है कि हादसे की वजह तेज रफ्तार हो सकती है, हालांकि जांच अभी जारी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि कार ने जैसे ही आग पकड़ी, सब कुछ कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया. हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हाईवे पर जरा-सी लापरवाही भी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है.

गांव में मातम

झामर गांव और आसपास के इलाके में इस घटना के बाद मातम का माहौल है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उन्होंने अपनी आंखों के सामने बच्चों और बड़ों को आग में जलते देखा, जो किसी भी इंसान के लिए भुलाना आसान नहीं होगा.