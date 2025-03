VIDEO: वडोदरा में नशे में धुत रक्षित चौरसिया ने कार से 3 लोगों को कुचला, फिर खुद बीच सड़क पर चीखने लगा आरोपी, वीडियो वायरल

वडोदरा: गुजरात के वडोदरा में गुरुवार रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए. यह दर्दनाक घटना अमरपाली कॉम्प्लेक्स के पास हुई, जिसे सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया. दुर्घटना एक तेज रफ्तार कार के कारण हुई, जिसे रक्षित चौरसिया चला रहा था. हादसे के वक्त उसकी कार में उसका एक दोस्त भी मौजूद था.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के एयरबैग खुल गए और कार के अगले हिस्से को भारी नुकसान हुआ. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कार एक दोपहिया वाहन से टकरा गई. हादसे में जान गंवाने वाली महिला स्कूटी चला रही थी. दुर्घटना के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंचे और ड्राइवर को पकड़ लिया.

रक्षित चौरसिया वॉक्सवैगन वर्टस जीटी प्लस ब्लैक कार (नंबर प्लेट: GJ06RA687) चला रहा था. प्रारंभिक जांच के मुताबिक, वह मूल रूप से वाराणसी का रहने वाला है और वडोदरा स्थित एमएस यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में पढ़ाई कर रहा है.

सीसीटीवी फुटेज में कार को अनुमानित 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए देखा गया. चश्मदीदों के मुताबिक, कार ने अचानक तेज मोड़ लिया, जिससे यह दोपहिया वाहन से टकरा गई.

कार में चौरसिया के साथ मौजूद उसके दोस्त की पहचान मीत चौहान के रूप में हुई है. हादसे के बाद चौहान मौके से फरार हो गया. पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया.

एक वायरल वीडियो में मीत चौहान, जो सफेद टी-शर्ट पहने हुए कार से बाहर आता दिखा, उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, "छोड़ मुझे, च**या इंसान. मेरा कुछ नहीं है, वो गाड़ी चला रहा था." वहीं, चौरसिया, जो काली टी-शर्ट में था, कार के अंदर ही बैठा रहा और अपने दोस्त को पुकारता दिखा.

#WATCH | Gujarat: One woman died in an accident after a four-wheeler collided with a two-wheeler in Vadodara.

घटनास्थल पर भीड़ इकट्ठी हो गई और चौरसिया को पकड़ लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह नशे की हालत में था और अजीब हरकतें कर रहा था. उसे "एनदर राउंड, एनदर राउंड" कहते और "निकिता, निकिता" चिल्लाते हुए सुना गया. इसके बाद वह अचानक "ॐ नमः शिवाय" का जाप करने लगा. नाराज लोगों ने उसकी पिटाई भी की.

His name is rakshit chaurasiya, a student of LLB in MS university in vadodara, the car is of his friend Pranshu chauhan who was sitting next to him

The guy came out of the car after the accident and was shouting Nikita Nikita and then.

He Was totally drunk. #Vadodara #Gujarat pic.twitter.com/JzAXeGC4uC

