Pune Road Accident: पुणे से महाबलेश्वर घुमने गए दोस्तों की कार पसरनी घाट की खाई में गिरी, 2 की मौत, दो गंभीर रूप से घायल (Watch Video)

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे के लोणी काळभोर के दो युवकों की महाबलेश्वर घाटी में गिरने से मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए.बताया जा रहा है सभी दोस्त पुणे से महाबलेश्वर घूमने के लिए गए हुए थे. इस दौरान महाबलेश्वर के वाई पाचगणि सड़क के पसरनी घाट में इनकी कार एक एंड पर 100 फीट की खाई में गिर गई. इस हादसे में लोणी काळभोर के दो युवकों की मौत हो गई तो वही दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए और इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया.

ये हादसा गुरुवार शाम को छह बजे के दौरान हुआ है. मृतकों के नाम अक्षय काळभोर,सौरभ काळभोर, है. घायलों के नाम वैभव काळभोर और बजरंग पर्वतराव काळभोर है.ये भी पढ़े:Pune Road Accident: पुणे में नवले ब्रिज पर भीषण हादसा, दो की मौत कई घायल

महाबलेश्वर के पास भीषण सड़क हादसा

