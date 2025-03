इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 का संस्करण 22 मार्च से शुरू होगा. सनराइजर्स हैदराबाद अपने अभियान की शुरुआत 2008 की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले से 23 मार्च को करेगी. इस बीच अपने पहले मैच से पहले हैदराबाद स्थित फ्रैंचाइज़ी को बड़ा खुशी मिली है. दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद कैंप से जुड़ गए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने शमी का एक खास वीडियो शेयर किया जिसमें अनुभवी क्रिकेटर ने "ऑरेंज आर्मी" के लिए एक संदेश साझा किया. नीचे आप देख सकतें हैं.

#OrangeArmy Mohammad Shami is here to bring the fire 🔥🔥

Mohammad Shami | #PlayWithFire pic.twitter.com/FuNKxZ2fC7

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 18, 2025