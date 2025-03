IPL 2025: राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को टीम के अभ्यास सत्र में व्हील चेयर पर देखा गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है की चोट के बावजूद टीम का मार्गदर्शन करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर में मैदान के अंदर घूमते हुए नजर आए. बता दें की द्रविड़ हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के प्री-सीजन कैंप से पहले बेंगलुरु में क्रिकेट खेलते समय चोटिल हो गए थे. जिससे उनके पैर में काफी चोट आई थी. हालांकि इसके बावजूद वे आईपीएल 2025 से पहले युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए राजस्थान रॉयल्स के प्री-सीजन कैंप में शामिल हुए.

🚨🚨🚨 Exclusive Rajasthan Royals Coach Rahul Dravid in New Avatar at RR practice pic.twitter.com/aSbxAgpmJ8

— Soorma (@sosoorma) March 17, 2025