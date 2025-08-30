Rahul Dravid Leaves Rajasthan Royals Ahead Of IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रहीं हैं. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. आज यानी 30 अगस्त को राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस खबर की जानकारी दी है. राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के पिछले सीजन की शुरुआत से पहले राहुल द्रविड़ को अपने मुख्य कोच के रूप में दोबारा से नियुक्ति दी थी. पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स की टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर रही थीं.

आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स को लगा तगड़ा झटका, राहुल द्रविड़ ने हेड कोच पद से इस्तीफा दिया:

