MS Dhoni Spotted Riding Bike: महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर रांची की सड़कों पर बाइक चलाते नजर आए. हालांकि, वह शहर की सड़कों पर सुपर बाइक नहीं बल्कि अपनी प्यारी कावासाकी पर सवार थे. कैजुअल कपड़े और हेलमेट पहने भारत के पूर्व कप्तान की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. उन्हें सड़कों पर देखने वाले प्रशंसकों ने उनकी तस्वीरें खींच ली हैं और नेट भर दिया है. एमएस धोनी का बाइक के प्रति अंतहीन प्रेम का मतलब है कि आईपीएल न होने पर वह अक्सर रांची की सड़कों पर नजर आते हैं. कुछ हफ्ते पहले, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 सीजन का अपना आखिरी मैच खेला था, तब धोनी ने कहा था कि आईपीएल के बाद उनकी योजना घर लौटने और अपनी बाइक के साथ समय बिताने की है. अपनी बात रखते हुए वह अब अपने शहर की सड़कों पर निकल पड़े हैं.

बाइक से सड़क पर निकले एमएस धोनी

MS Dhoni enjoying the Bike ride at Ranchi 💛 [The Mahi Magic] pic.twitter.com/UriVr4UaAr

— Johns. (@CricCrazyJohns) June 6, 2025