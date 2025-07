Most Expensive Player in KCL 2025 Auction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) और राजस्थान रॉयल्स(RR) के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज़ संजू सैमसन(Sanju Samson) अब केरल क्रिकेट लीग (KCL) के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. KCL 2025 की नीलामी में कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने संजू सैमसन को 26.8 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. यह संजू सैमसन का केरल क्रिकेट लीग में पहला सीज़न होगा. कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने अपने 50 लाख रुपये के कुल बजट का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा सिर्फ संजू सैमसन को हासिल करने में खर्च कर दिया, जिससे यह साफ हो गया है कि टीम उन्हें लेकर कितनी गंभीर है. संजू सैमसन की आक्रामक बल्लेबाज़ी शैली और अनुभव को देखते हुए कोच्चि ब्लू टाइगर्स को उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी. माना जा रहा है कि उनके शामिल होने से न सिर्फ टीम की बल्लेबाज़ी मज़बूत होगी बल्कि लीग को भी बड़ा दर्शक वर्ग और लोकप्रियता मिलेगी. KCL 2025 के दूसरे संस्करण में अब संजू सैमसन की मौजूदगी से टूर्नामेंट और भी रोमांचक हो गया है और फैन्स उन्हें घरेलू मैदान पर खेलते देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.

कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने संजू सैमसन को 26.8 लाख रुपये में किया साइन

He was on every teams' wishlist, and bids flew like sixes 📢

₹26.8L later, the Blue Tigers roared loudest. Sanju Samson is now Kochi’s crown jewel! 🐯💙#KCL2025 #KCLSeason2 pic.twitter.com/37Z5t3Hxpd

— Kerala Cricket League (@KCL_t20) July 5, 2025