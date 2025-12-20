Kuldeep Yadav On Meeting Lionel Messi: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव एफसी बार्सिलोना के बड़े प्रशंसक हैं और वह कई बार लियोनेल मेसी के प्रति अपना सम्मान जाहिर कर चुके हैं. हाल ही में नई दिल्ली में एक ब्रांड शूट के दौरान कुलदीप यादव की मुलाकात लियोनेल मेसी से हुई, जो अपने ‘GOAT इंडिया टूर’ के तहत भारत आए हुए थे. कुलदीप यादव ने इंस्टाग्राम पर मेसी के साथ हुई इस खास मुलाकात को साझा करते हुए अर्जेंटीना के इस दिग्गज फुटबॉलर को अपना ‘इडोलो’ बताया. उन्होंने कुछ अनदेखी तस्वीरें भी पोस्ट कीं, जिनमें कुलदीप को अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम की जर्सी मिली, जबकि पूर्व बार्सिलोना खिलाड़ी लियोनेल मेसी को कुलदीप की ओर से साइन किया हुआ क्रिकेट बैट भेंट किया गया. फैंस कुलदीप यादव का मेसी के लिए किया गया यह खास पोस्ट सोशल मीडिया पर देख सकते हैं.

लियोनेल मेस्सी से मिले कुलदीप यादव

View this post on Instagram A post shared by Kuldeep yadav 🇮🇳 (@kuldeep_18)

