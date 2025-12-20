King Kohli Practice Video: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं. कोहली को 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी(Vijay Hazare Trophy) के लिए दिल्ली(Delhi) की टीम में शामिल किया गया है, जिसका आयोजन 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक होगा. करीब 15 साल बाद यह पहला मौका होगा जब कोहली इस प्रतिष्ठित 50 ओवर के घरेलू टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने आखिरी बार 2010 में विजय हजारे ट्रॉफी खेली थी. टूर्नामेंट से पहले कोहली ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वह नेट्स पर बल्लेबाज़ी करते दिख रहे हैं. 6 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में नाबाद अर्धशतक लगाने के बाद कोहली अच्छे लय में नजर आ रहे हैं और उम्मीद है कि वह ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली टीम के लिए कम से कम दो मुकाबले खेलेंगे.

विराट कोहली ने जमकर बहाया पसीना

KING KOHLI PRACTICING IN ALIBAG. pic.twitter.com/l1QH4m4mfK — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 20, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)