KSCA Maharaja Trophy 2025 Auction: राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ को कर्नाटक की टी20 फ्रेंचाइज़ी लीग महाराजा ट्रॉफी 2025 की नीलामी में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा. यह नीलामी 15 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी. समित द्रविड़ ने पिछले साल 2024 की महाराजा ट्रॉफी में मैसूर वॉरियर्स टीम की ओर से खेला था. हालांकि टीम ने टूर्नामेंट का खिताब जीता था, लेकिन समित का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा. 19 वर्षीय बल्लेबाज़ समित द्रविड़ ने पिछले सीजन में 7 मैचों में सिर्फ 82 रन बनाए थे. उनका औसत 11.71 और स्ट्राइक रेट 113.89 का रहा. खराब फॉर्म के चलते उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था. यही कारण रहा कि 2025 की नीलामी में किसी भी टीम ने उन्हें खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई. उनका अनसोल्ड रहना यह भी दर्शाता है कि फ्रेंचाइज़ी टीमें अब प्रदर्शन के आधार पर ही खिलाड़ियों का चयन कर रही हैं, चाहे वह किसी भी दिग्गज खिलाड़ी के बेटे क्यों न हों.

Samit Dravid goes unsold in the Maharaja Trophy KSCA T20 Trophy auction.

He scored 82 runs in 7 outings last season. May come back in the accelerated auction later today.

— Yashodhan Nakhare (@yashnakhare) July 15, 2025